Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο χιλιάδες πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μεγάλες δασικές πυρκαγιές κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους και συνθήκες έντονης ξηρασίας.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από κατασκηνώσεις στο Κανέ αν Ρουσιγιόν, ενώ το αεροδρόμιο της Περπινιάν παραμένει κλειστό.

Στο διοικητικό διαμέρισμα Οντ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν μια μεγάλη φωτιά που έχει ήδη κατακάψει 9.000 στρέμματα γης.

Συνολικά 87.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη φέτος στη χώρα, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέο κύμα ακραίας ζέστης την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συμμετείχε σε σύσκεψη διαχείρισης κρίσης στη Μασσαλία, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν προηγουμένως να θέσουν υπό έλεγχο δύο εστίες φωτιάς.

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Δύο χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, σήμερα, κι ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας, στον απόηχο και του πρόσφατος κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη.

Πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αποθήκες και ένα γιοτ να έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε μια μαρίνα στην πόλη Κανέ αν Ρουσιγιόν, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει την παραλία.

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Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε.

A major wildfire is currently underway in the area of Hérault, near Oupia, France.. pic.twitter.com/f8h9U5dKEp July 1, 2026

Νωρίτερα σήμερα, πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασσαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, όμως η μάχη συνεχίζεται για τον περιορισμό μιας άλλης μεγαλύτερης φωτιάς στο διοικητικό διαμέρισμα Οντ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, η κυβέρνηση μειοψηφίας του οποίου αντιμετωπίζει τη Δευτέρα μια πρόταση δυσπιστίας σχετικά με την αντιμετώπιση του κύματος καύσωνα, συμμετείχε σε μια συνάντηση για τη διαχείριση της κρίσης στη Μασσαλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας έχει προειδοποιήσει πως ένα ακόμη κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να πλήξει τη χώρα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Λεκορνί ανέφερε πως 87.000 στρέμματα γης έχουν μετατραπεί σε στάχτες στη Γαλλία, μέχρι στιγμής αυτήν την εποχή, μεταξύ άλλων 12.000 μονάχα χθες.

🔥 Un feu s’est déclenché à 20 km de Marseille. 600 personnes ont été évacuées en urgence. Dans l’Aude, 900 hectares sont déjà partis en fumée. Notre équipe était avec les habitants obligés de quitter leurs maisons dans la panique. #JT20h pic.twitter.com/dPoMrgqSOp Advertisement July 2, 2026

Προειδοποιήσεις για πυρκαγιές

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως οι θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στη δυτική Ευρώπη για πάνω από μία εβδομάδα στα τέλη Ιουνίου θα επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, δεδομένων των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και της ξηρής βλάστησης.

Στο Κανέ αν Ρουσιγιόν, τέσσερα ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνδράμουν.

🔥 Comment l’incendie dans l’Aude a-t-il progressé si vite ? Sécheresse, chaleur et vent… Le cocktail est explosif. 900 pompiers sont mobilisés avec quatre Canadair et trois hélicoptères bombardiers d’eau. #JT20h pic.twitter.com/ztHjXq3yJK Advertisement July 2, 2026

«Η βασική μας ανησυχία είναι η βιομηχανική ζώνη, όπου βρίσκονται πολλά βιομηχανικά κτίρια. Στο εσωτερικό ορισμένων εξ αυτών βρίσκονται δυνητικά ρυπογόνες ουσίες και εύφλεκτα υλικά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Πιερ Ρενό ντε λα Μοτ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων.

Ανατολικότερα, η φωτιά στο Οντ έκαψε 9000 στρέμματα, με τους ανέμους, που φθάνουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, να περιπλέκουν τις προσπάθειες περίπου 700 πυροσβεστών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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