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Με αυτή την επίδοση, ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 18 τέρματα συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης σε λιγότερο από τρία τουρνουά.

Ο 28χρονος άσος ισοβάθμησε στην κορυφή των σκόρερ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Λιονέλ Μέσι έχοντας πετύχει έξι γκολ.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας προκρίθηκε στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Παραγουάης για τη συνέχεια του θεσμού.

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Με δύο γκολ εναντίον της Σουηδίας ο Κιλιάν Εμπαπέ βοήθησε τη Γαλλία να εξασφαλίσει τη νίκη με 3-0 στον γύρο των «32» του Μουντιάλ 2026 και πλέον ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» βρίσκεται πλέον μόλις ένα γκολ πίσω από τον Λιονέλ Μέσι στην κούρσα για το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο νικηφόρο παιχνίδι της Γαλλίας εναντίον της Σουηδίας στο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ για την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ χρειαζόταν μόνο ένα κενό που δημιουργήθηκε από την εύστοχη πάσα του Ουσμάν Ντεμπελέ για να διαπεράσει την άμυνα του τερματοφύλακα Ζέτερστρεμ.

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Στο 45ο λεπτό, ο 27χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε χώρο, κινήθηκε έξυπνα στην αριστερή γωνία της περιοχής και πέρασε την μπάλα μέσα από ένα πλήθος αμυντικών, ανοίγοντας το σκορ για τη Γαλλία.

Η πιο λαμπερή – μέχρι την επόμενη – στιγμή του Εμπαπέ ήρθε στο 74ο λεπτό, όταν έσπασε την «παγίδα» του οφσάιντ, έτρεξε μπροστά και στη συνέχεια έστειλε ήρεμα την μπάλα στην απέναντι γωνία της σουηδικής εστίας.

Οκτώ χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, όχι μόνο σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας, επιδεικνύοντας ηγετικές ικανότητες.

Ο Εμπαπέ χρειάστηκε λιγότερα από τρία Μουντιάλ για να σκοράρει 18 γκολ.

Σκόραρε τέσσερα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, συμπεριλαμβανομένου ενός γκολ εναντίον της Κροατίας στον τελικό, οδηγώντας τη Γαλλία στον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Εμπαπέ σημείωσε 8 γκολ, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ εναντίον της Αργεντινής στον τελικό. Στο φετινό τουρνουά, ο 28χρονος επιθετικός έχει ήδη πετύχει 6 γκολ, με πολύ δρόμο μπροστά του.

Ο Εμπαπέ έχει ανέβει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, και οι δύο με 6 γκολ.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Αν κερδίσει, ο Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο ή τον Καναδά στα προημιτελικά. Φαίνεται ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν ο Εμπαπέ ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μέσι.