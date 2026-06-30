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Ο βασιλιάς Ράμα Ι΄, η βασίλισσα Σουτίντα και η πριγκίπισσα Σιριβανναβάρι παρευρέθηκαν σε κρατικό δείπνο με αφορμή τη συμπλήρωση 170 ετών διπλωματικών σχέσεων.

Οι ενδυματολογικές επιλογές της βασίλισσας Σουτίντα και της Μπριζίτ Μακρόν συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας την ταϊλανδέζικη παράδοση και τη γαλλική φινέτσα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της κόρης του Ταϊλανδού μονάρχη, παρά το βαρύ κλίμα που επικρατούσε για τη βασιλική οικογένεια.

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Τα βλέμματα συγκέντρωσε η βασίλισσα της Ταϊλάνδης, Σουτίντα, κατά την επίσημη επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας στο Παρίσι, με τις στιλιστικές της επιλογές να κερδίζουν τις εντυπώσεις δίπλα στη διαχρονικά κομψή Μπριζίτ Μακρόν.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων φιλοξένησε ακόμη μία σημαντική κρατική επίσκεψη, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του παρέθεσαν επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλιά της Ταϊλάνδης Ράμα Ι΄, της βασίλισσας Σουτίντα και της πριγκίπισσας Σιριβανναβάρι.

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Η βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης έφτασε στη Γαλλία λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της κόρης του βασιλιά, η οποία βρισκόταν σε κώμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρά το βαρύ κλίμα, η υποδοχή στο προεδρικό μέγαρο ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η βασίλισσα Σουτίντα και η Μπριζίτ Μακρόν αντάλλαξαν χειραψίες και συνομιλίες σε εγκάρδιο κλίμα, ενώ οι εντυπωσιακές εμφανίσεις τους ανέδειξαν δύο διαφορετικές εκφράσεις κομψότητας: την ταϊλανδέζικη παράδοση και τη διαχρονική γαλλική φινέτσα.

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Ιστορική επίσκεψη στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βατζιραλονγκόρν (Ράμα Ι΄), η βασίλισσα Σουτίντα και η πριγκίπισσα Σιριβανναβάρι πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, σηματοδοτώντας τη δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ταϊλανδού μονάρχη στη Γαλλία από την άνοδό του στον θρόνο. Η επίσκεψη αποτελεί ανταπόδοση του ταξιδιού του Εμανουέλ Μακρόν στην Ταϊλάνδη το 2022 και πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 170 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τα λουκ που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό με όλες τις προβλεπόμενες τιμές από τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε και στις ενδυματολογικές επιλογές των δύο κυριών.

Η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε με ένα κομψό μίντι φόρεμα σε απόχρωση ροζ της πούδρας, το οποίο συνδύασε με γόβες στο ίδιο χρώμα. Στο ίδιο χρωματικό ύφος κινήθηκε και η βασίλισσα Σουτίντα, επιλέγοντας ένα παραδοσιακό ταϊλανδέζικο σύνολο, ενώ η πριγκίπισσα Σιριβανναβάρι προτίμησε μια εντυπωσιακή μπλε δημιουργία.

Λαμπερό κρατικό δείπνο στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Η επίσημη επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό κρατικό δείπνο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, το οποίο διοργάνωσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν. Οι ιστορικές αίθουσες του προεδρικού μεγάρου διαμορφώθηκαν ειδικά για την περίσταση, σε μια βραδιά αφιερωμένη στις διπλωματικές σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Η κομψή εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως σύμβολο γαλλικής κομψότητας. Για το επίσημο δείπνο επέλεξε μια λευκή μάξι δημιουργία, η οποία ξεχώριζε για τα διάφανα μανίκια της, διακοσμημένα με χρυσά κεντημένα μοτίβα.

Ολοκλήρωσε το σύνολό της με λευκές ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν διαχρονικό κότσο σινιόν, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φινέτσα στην εμφάνισή της. Η διακριτική αλλά ιδιαίτερα προσεγμένη επιλογή της απέσπασε θετικά σχόλια και αποτέλεσε ένα από τα πιο κομψά στιγμιότυπα της βραδιάς.