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Ένας 41χρονος καθηγητής γυμνασίου στη Γαλλία παραπέμφθηκε σε δίκη, καθώς κατηγορείται ότι βίασε 13χρονη μαθήτριά του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα περιστατικά σημειώθηκαν το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2024, ενώ η δίκη του ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία των Βερσαλλιών.

Ο κατηγορούμενος, που δίδασκε το μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο «La Fosse aux Dames», έχει τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση. Παράλληλα, η εισαγγελία διεξάγει δικαστική έρευνα σε βάρος του για τις κατηγορίες του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικη.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Τρίτη και είναι υπό κράτηση, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Το χρονικό της υπόθεσης



Όλα ξεκίνησαν όταν ον Μάρτιο του 2024, η 13χρονη μαθήτρια κατήγγειλε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίηση στο ιατρείο του σχολείου. Η κοπέλα περιέγραψε τις σεξουαλικές επιθέσεις και τους βιασμούς που δέχθηκε τόσο στο σχολείο όσο και σε ένα διαμέρισμα κοντά.

Ο ιατροδικαστής που ανέλαβε την υπόθεση δεν εντόπισε σωματικές βλάβες, ωστόσο ο γιατρός έκρινε ότι τα ευρήματα συμβαδίζουν με την κατάθεση του θύματος. Οι ψυχολόγοι που μίλησαν με την κοπέλα είπαν ότι η μαθήτρια βίωνε ψυχολογική κατάπτωση τον τελευταίο καιρό, που εκδηλωνόταν με κλάματα, κρίσεις, αυτοτραυματισμούς και επανειλημμένες νοσηλείες.

Παρότι οι συνάδελφοί του τον περιέγραφαν ως αυστηρό και ικανό εκπαιδευτικό, κάποιοι μαθητές υποστήριζαν ότι παρατηρούσε με ιδιαίτερη προσοχή τους μαθητές, ιδίως τις μαθήτριες.

Η σχολική περιφέρεια των Βερσαλλιών ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα έπειτα από κάθε κατάθεση της ανήλικης. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες του σχολείου κινητοποιήθηκαν προκειμένου να στηρίξουν τόσο τη μαθήτρια όσο και την οικογένειά της, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησής της.

Σύμφωνα με την πρυτανεία, ο καθηγητής είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την έναρξη του σχολικού έτους 2024 και, από τότε, δεν έχει επιστρέψει σε καμία σχολική μονάδα.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Νεολαίας και Αθλητισμού της Ιβλίν του επέβαλε, από τις 30 Αυγούστου 2024, απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε δραστηριότητας σε φορείς νεολαίας και αθλητισμού, ενώ προχώρησε και σε σχετική αναφορά προς τον εισαγγελέα.