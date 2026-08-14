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Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι το συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.

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Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.

Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans car elle porte "une atteinte disproportionnée" à leur liberté d'expression pic.twitter.com/ybLvhrzFez August 14, 2026

Οι περιορισμοί θα ίσχυαν για πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, όπως το TikTok και το Instagram. Από τον Σεπτέμβριο, τα άτομα κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς, ενώ οι λογαριασμοί όσων διαθέτουν ήδη λογαριασμούς επρόκειτο να κλείσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την απαγόρευση ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» μετά την έγκρισή της από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι η Γαλλία «πρωτοστατεί».

Ωστόσο, βουλευτές του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) παρέπεμψαν τον νόμο στην ανώτατη συνταγματική αρχή της Γαλλίας τον περασμένο μήνα, πυροδοτώντας τη διαδικασία επανεξέτασης.