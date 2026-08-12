Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα σμήνος μεδουσών προκάλεσε την απόφραξη των αντλιών στο πυρηνικό εργοστάσιο του Γκραβελίν, αναγκάζοντας τη διακοπή της λειτουργίας τριών αντιδραστήρων.

Η εταιρεία EDF ανέφερε ότι ο όγκος των μεδουσών έφτασε τις δεκάδες τόνους, περιορίζοντας τη λειτουργία του εργοστασίου σε μόλις έναν αντιδραστήρα.

Οι υπεύθυνοι διαβεβαίωσαν ότι το συμβάν δεν επηρεάζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλιευτικά σκάφη πραγματοποιούν πλέον 24ωρες επιχειρήσεις απομάκρυνσης των θαλάσσιων οργανισμών από τα ανοικτά των ακτών.

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Ένα σμήνος από μέδουσες ανάγκασε τη διακοπή λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Δυτικής Ευρώπης, αφού προκάλεσε απόφραξη στις αντλίες.

Σύμφωνα με τoν δημόσιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας, EDF, το εργοστάσιο του Γκραβελίν στο βορειο-ανατολικό τμήμα της Γαλλίας παρέμεινε με μόνο έναν από τους έξι αντιδραστήρες του να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ, αφού τα θαλάσσια όντα προκάλεσαν διαταραχή στις μονάδες ψύξης τη Δευτέρα.

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Εικόνες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ομάδες μεδουσών έντονου μπλε χρώματος στα νερά γύρω από το εργοστάσιο, οι οποίες φαίνεται στη συνέχεια να έχουν απορροφηθεί από τις αντλίες.

Des tonnes de méduses ont perturbé la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ce mardi 11 août. Trois réacteurs ont dû être arrêtés, dans ce qui est la plus grande centrale d'Europe occidentale. pic.twitter.com/oqXz8DEKTR August 11, 2026

Η EDF ανέφερε ότι το Σάββατο έφτασαν περίπου 100 κιλά μέδουσες, ενώ μέχρι τη Δευτέρα ο αριθμός τους αυξήθηκε σε «αρκετές δεκάδες τόνους».

Τρεις από τους έξι αντιδραστήρες ισχύος 900 μεγαβάτ τέθηκαν εκτός λειτουργίας εντελώς, ενώ η ισχύς ενός τέταρτου μειώθηκε κατά το ήμισυ. Ένας άλλος αντιδραστήρας τέθηκε εκτός λειτουργίας για συντήρηση, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε λειτουργία μόνο ένας.

🚨🇫🇷☢️ ALERTE INFO



TROIS RÉACTEURS NUCLÉAIRES ARRÊTÉS À CAUSE D’UN AFFLUX MASSIF DE MÉDUSES



Trois réacteurs de la centrale 𝗻𝘂𝗰𝗹é𝗮𝗶𝗿𝗲 de Gravelines viennent d’être 𝗮𝗿𝗿ê𝘁é𝘀 en raison d’un 𝗮𝗳𝗳𝗹𝘂𝘅 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗺é𝗱𝘂𝘀𝗲𝘀 dans les stations de pompage d’eau… pic.twitter.com/xRNsw4Ugdu — Impact (@ImpactMediaFR) August 11, 2026

Πέρυσι την ίδια εποχή συνέβη ακριβώς το ίδιο, όταν ο σταθμός πλημμύρισε από μέδουσες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία της εγκατάστασης για δύο ημέρες.

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«Η κατάσταση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού μας ή στο περιβάλλον», ανέφερε η EDF σε δήλωση σχετικά με το τελευταίο περιστατικό.

«Οι ομάδες επί τόπου έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και να επανασυνδέσουν τους αντιδραστήρες στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.»

🪼⚡️ Les méduses qui ont provoqué l’arrêt de trois réacteurs nucléaires filmées par l’AFP.



Pour rappel, des milliers de méduses ont envahi les systèmes de refroidissement de la centrale de Gravelines, entraînant l’arrêt de trois réacteurs.👇 https://t.co/DCzr1ynq2P pic.twitter.com/oNva5PUzCH Advertisement August 12, 2026

Στη μάχη του καθαρισμού επιστρατεύτηκαν τράτες

Αλιευτικά σκάφη συμμετέχουν πλέον σε «προληπτικές αλιευτικές επιχειρήσεις» σε 24ωρη βάση, με τρία αλιευτικά σκάφη να «περιπολούν συνεχώς στα ανοικτά των ακτών του εργοστασίου».

Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τη σύλληψη των μεδουσών από τράτες και την επακόλουθη απελευθέρωσή τους στην ανοικτή θάλασσα. Σύμφωνα με την EDF, οι ομάδες έχουν επίσης αυξήσει τη συχνότητα καθαρισμού του εξοπλισμού στους αντλιοστασίους.

Το ακριβές είδος των μεδουσών δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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