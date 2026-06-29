Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στη Γαλλία προκάλεσε απότομη αύξηση της θνησιμότητας, οδηγώντας τα νεκροτομεία στο Παρίσι στα όρια της χωρητικότητάς τους.

Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων αναγκάζει τα γραφεία τελετών να τοποθετούν άμεσα τις σορούς σε φέρετρα και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις φύλαξης.

Οι αρχές εγκατέστησαν προσωρινές ψυχόμενες μονάδες και μετέφεραν σορούς σε άλλες περιοχές, καθώς οι θάνατοι ηλικιωμένων αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ημερήσιοι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.400 κατά την κορύφωση του φαινομένου, σημειώνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα θνησιμότητας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα νεκροτομεία στο Παρίσι λειτουργούν στα όριά τους, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες οδήγησε σε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα να καταγράφεται σοβαρή έλλειψη διαθέσιμων χώρων για την προσωρινή φύλαξη των σορών.

«Δεν έχουμε ούτε μία διαθέσιμη θέση», δηλώνει ο Ζουχαΐρ Χερτέλι, ιδιοκτήτης νεκροτομείου κοντά στο αεροδρόμιο Ορλί. Όπως εξηγεί, από το περασμένο Σαββατοκύριακο οι εγκαταστάσεις του έχουν γεμίσει, ενώ δέχεται περισσότερες από 100 κλήσεις ημερησίως από γραφεία τελετών και οικογένειες που αναζητούν χώρο.

Advertisement

Advertisement

«Αναγκαζόμαστε να αρνούμαστε. Δεν έχουμε χώρο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

À Orly, dans le funérarium saturé avec les morts de la canicule : « J’ai refusé au moins 150 corps ce week-end », regrette le responsable des lieux



Notre reportage ➡️ https://t.co/lHlPQjSqyE pic.twitter.com/Ehqx15ONEY June 28, 2026

Η έλλειψη χώρων στα νεκροτομεία του Παρισιού οδηγεί γραφεία τελετών σε άμεση τοποθέτηση σορών σε φέρετρα, ενώ ζητείται εγκατάσταση προσωρινών ψυχόμενων κοντέινερ για την κάλυψη των αναγκών.

Παρόμοια εικόνα περιγράφει και η Βερονίκ Μπερτράν, διευθύντρια γραφείου τελετών στο Παρίσι.

«Συνήθως εξυπηρετούμε τρεις ή τέσσερις οικογένειες μέσα σε δύο ημέρες. Αυτή τη φορά κληθήκαμε να διαχειριστούμε περίπου 15 θανάτους στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα, γιατί δεν υπάρχει χώρος για τη μεταφορά των εκλιπόντων», αναφέρει.

Σύμφωνα με τη γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, το κύμα καύσωνα στη Γαλλία προκάλεσε απότομη αύξηση της θνησιμότητας, με τους δείκτες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά επίπεδα. Την ημέρα της κορύφωσης, όταν σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.200, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή καταγράφηκαν πάνω από 1.400 ημερησίως, έναντι 900 έως 1.000 πριν τον καύσωνα.

Advertisement

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους σε μόλις τρεις ημέρες, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών και πολλά περιστατικά να σημειώνονται κατ’ οίκον στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Ο Δήμος έχει ήδη εγκαταστήσει προσωρινές ψυχόμενες μονάδες και έχουν προστεθεί θέσεις σε νοσοκομεία, ενώ σοροί μεταφέρονται ακόμη και σε περιοχές όπως η Σαρτρ λόγω έλλειψης χώρων.

Η διευθύντρια του γραφείου τελετών επισημαίνει ότι η Γαλλία δεν πρέπει να ξεχάσει τα διδάγματα του φονικού καύσωνα του 2003, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους.

«Πρέπει να επιστρέψει η αλληλεγγύη. Να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους και όσους ζουν μόνοι, να βεβαιωνόμαστε ότι πίνουν νερό και ότι είναι ασφαλείς. Ίσως να ξεχάσαμε πόσο γρήγορα μια τέτοια κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε τραγωδία», τονίζει.

Advertisement

(Με πληροφορίες από LeParisien)