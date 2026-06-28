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Στον Πύργο του Άιφελ καταγράφηκε πτώση κεραυνού, η οποία δεν προκάλεσε προβλήματα λόγω των υποδομών ασφαλείας που διαθέτει το μνημείο.

Στον νομό Νορ πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες επεμβάσεις της πυροσβεστικής για πτώσεις δέντρων και πλημμύρες, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Περίπου 28.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Κυριακής, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθεί φεστιβάλ στον νομό Σομ για λόγους ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές έθεσαν 46 νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό, αναμένοντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν χαοτικό καλοκαίρι, γιατί το κύμα καύσωνα που επιμένει έδωσε τη σκυτάλη σε κεραυνούς και καταιγίδες που έπληξαν τη γαλλική πρωτεύουσα.

Κεραυνοί και καταγίδες έπληξαν το Παρίσι

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το «EL MUNDO» δείχνει τη στιγμή που κεραυνός φωταγώγησε για λίγα δευτερόλεπτα τον Πύργο του Άιφελ, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Τη στιγμή κατέγραψε με το φακό του ο φωτογράφος Sylvain Leser.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες απότομες μεταβολές του καιρού είναι συχνές όταν ισχυρά κύματα θερμότητας δίνουν τη θέση τους σε ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Με δεδομένο ότι ο σιδερένιος πύργος έχει τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας, ο κεραυνός δεν προκάλεσε προβλήματα.

Η βόρεια Γαλλία είχε τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες τα ξημερώματα της Κυριακή, όπως και μεγάλο μέρος της χώρας. Στον νομό Νορ, καταγράφηκαν 405 επεμβάσεις που σχετίζονται με τις καταιγίδες, κυρίως για δέντρα που έπεσαν στο οδικό δίκτυο και πλημμύρες σε κατοικίες. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Στον νομό Αιν, οι καταιγίδες και οι κεραυνοί συνοδεύτηκαν από ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα. Από τους κεραυνούς ξέσπασαν αρκετές πυρκαγιές.

Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος: έως και 56.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, εκ των οποίων 28.000 παρέμεναν χωρίς ρεύμα και το πρωί της Κυριακής. Καταγράφηκαν επίσης πολλές πτώσεις δέντρων στους δρόμους.

Συνολικά, η πυροσβεστική υπηρεσία στον νομό Αιν πραγματοποίησε 118 επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στον γειτονικό νομό Σομ, εκκενώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακή το φεστιβάλ Retro C Trop, ενώ περίπου 2.900 άτομα βρίσκονταν εκεί.

Οι Αρχές αναφέρουν σημαντικές υλικές ζημιές από πτώσεις δέντρων, αλλά κανέναν τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 46 νομοί είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, από τη Χώρα των Βάσκων έως τον Βορρά, σύμφωνα με το Météo-France, το οποίο αναμένει νέα έντονη επιδείνωση του καιρού το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, από τα Πυρηναία έως το Κεντρικό Οροπέδιο.