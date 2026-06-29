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Οι καταγγελίες προέκυψαν από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αγγελίες αντικειμένων χαμηλής αξίας που πωλούνταν σε υπερβολικά υψηλές τιμές.

Η Ύπατη Αρμοστής για τα Παιδιά της Γαλλίας ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για ύποπτους λογαριασμούς, ενώ η εφημερίδα 20 Minutes διευκρίνισε ότι μία περίπτωση αφορούσε ανήλικο μαθητή.

Η Vinted ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε στοιχεία σύνδεσης με παράνομες δραστηριότητες, αποδίδοντας τις υψηλές τιμές στη συλλεκτικότητα των προϊόντων.

Η Εισαγγελία δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής καμία από τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί.

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Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε η Εισαγγελία της Ναντέρ, με στόχο να εξεταστούν καταγγελίες που αφορούν πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω της πλατφόρμας Vinted. Η υπόθεση ανατέθηκε στην Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων.

Οι υποψίες εμφανίστηκαν έπειτα από δημοσιεύσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επισήμαναν ορισμένες αγγελίες ως ύποπτες. Πρόκειται για καταχωρίσεις που αφορούσαν παιχνίδια ή αντικείμενα φαινομενικά χαμηλής αξίας, τα οποία όμως εμφανίζονταν προς πώληση σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Παράλληλα, στις περιγραφές υπήρχαν αναφορές σε ηλικίες και ύψη, στοιχεία που σύμφωνα με όσους έκαναν τις καταγγελίες θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μικρά παιδιά.

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what is actually happening on vinted right now?? people are literally out there selling kids on the app like wtf are these sick descriptions?! im actually disgusted pic.twitter.com/btdZ4zZyjE — fairyslut 🍒 (@avrgcuntybarbie) June 25, 2026

Το θέμα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, κυρίως μέσω του TikTok, όπου δημιουργοί περιεχομένου υποστήριξαν ότι ορισμένες αγγελίες ενδέχεται να περιέχουν κωδικοποιημένα μηνύματα που σχετίζονται με κυκλώματα διακίνησης παιδιών. Ως παράδειγμα ανέφεραν αγγελία για φιγούρα του Harry Potter με τιμή 30.000 ευρώ, στην οποία εμφανίζονταν επίσης ενδείξεις όπως «13 ετών» και «1,58 μ.».

Παρέμβαση υπήρξε και από την Ύπατη Αρμοστή για τα Παιδιά της Γαλλίας, Σαρά Ελ Αϊρί, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές σχετικά με λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι για πιθανή εμπλοκή σε διακίνηση παιδιών μέσω της πλατφόρμας. Πριν από αυτό, είχε ήδη απευθυνθεί στην πλατφόρμα καταγγελιών Pharos και στη ρυθμιστική αρχή Arcom.

i need everyone to do research NOW. there are CHILDREN being sold on vinted. pic.twitter.com/QMhmCW3W61 — ⚢ ｋｙ⌞𝖬𝖣𝖭𝖨⌝ (@firearmedkitty) June 25, 2026

Την Πέμπτη, η ίδια χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό» το περιεχόμενο δημοσιεύματος της εφημερίδας 20 Minutes. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι δημοσιογράφος είχε συνομιλήσει με άνδρα που ισχυριζόταν πως προσπαθούσε να πουλήσει ένα κοριτσάκι μέσω μιας φαινομενικά συνηθισμένης αγγελίας. Ωστόσο, την Παρασκευή η εφημερίδα προχώρησε σε διόρθωση του άρθρου, διευκρινίζοντας ότι πίσω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση βρισκόταν τελικά ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε δημοσιεύσει το περιεχόμενο με σκοπό να παγιδεύσει «παιδόφιλους».

Μέχρι σήμερα, η Εισαγγελία δεν έχει ανακοινώσει αν κάποια από τις καταγγελίες επιβεβαιώθηκε ή αποδείχθηκε βάσιμη. Παράλληλα, αρκετοί από τους πωλητές που αναφέρθηκαν στα σχετικά βίντεο δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι αγγελίες τους αφορούσαν αποκλειστικά παιχνίδια.

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Η απάντηση της Vinted

Η Vinted από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εξέτασε τις συγκεκριμένες αγγελίες χωρίς να εντοπίσει στοιχεία που να υποδεικνύουν σύνδεση με διακίνηση παιδιών.

Η εταιρεία εξήγησε ακόμη ότι οι ηλικίες που εμφανίζονται στις αγγελίες σχετίζονται με το ηλικιακό κοινό στο οποίο απευθύνεται το εκάστοτε παιχνίδι, ενώ οι πολύ υψηλές τιμές αποδίδονται είτε στη συλλεκτική αξία ορισμένων προϊόντων είτε σε προκλητικές δημοσιεύσεις είτε σε πρακτικές διαπραγμάτευσης.

Τέλος, η Vinted υπογράμμισε ότι ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ακατάλληλο περιεχόμενο και ότι παρεμβαίνει άμεσα όταν εντοπίζονται ύποπτες αγγελίες, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές όπου αυτό απαιτείται.

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Με πληροφορίες από Telegraph