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Σε σοκ βρίσκεται η βόρεια Γαλλία μετά τον θάνατο δύο διδύμων κοριτσιών μόλις 15 μηνών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα κρεβάτια τους. Οι πρώτες πληροφορίες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα παιδιά φαίνεται να υπέκυψαν σε βαριά αφυδάτωση, ενώ όταν έφτασαν στο σημείο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαπιστώθηκε πως είχαν ήδη επέλθει σε νεκρική ακαμψία.

Οι γονείς ήταν εκείνοι που κάλεσαν βοήθεια, με τις αρχές να φτάνουν στο σπίτι το μεσημέρι και να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη εικόνα. Μετά το περιστατικό, οι δύο γονείς τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

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Des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes de déshydratation dans leur lit près de Valenciennes. Leurs parents les ont découvertes. Les secours ont pris en charge quatre autres enfants du couple, eux aussi déshydratés. Le couple a été placé en garde à vue. pic.twitter.com/0mWuMSqMbk — M6 Info (@m6info) June 29, 2026

Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν και εκείνα σημάδια αφυδάτωσης, χωρίς όμως η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε περίοδο έντονου καύσωνα στη συγκεκριμένη περιοχή της Γαλλίας, όπου οι θερμοκρασίες είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και είχαν ενεργοποιήσει κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και τυχόν ευθύνες που μπορεί να προκύπτουν.