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Viral κατάφερε να γίνει ξανά ο Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας ξανά τα περίφημα γυαλιά «Top Gun» που έγιναν «ανάρπαστα» πριν λίγους μήνες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Υποδεχόμενος τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος αναβίωσε το στυλ που του έχει χαρίσει το παρατσούκλι «Top Gun Macron», παραπέμποντας στον εμβληματικό κινηματογραφικό χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τομ Κρουζ.

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😎 The French heatwave has become so intense that even Macron has brought back his his signature sunglasses



Or is there another reason? 👀



The French president wore them during a meeting with the Sultan of Oman, who is on a two-day official visit to France. pic.twitter.com/Hj8q380vDy — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Αρκετοί απέδωσαν την επιλογή του στον καύσωνα που επικρατείστη Γαλλία, άλλοι σκέφτηκαν ότι έχει πάλι κάποιο θέμα με το μάτι του ενώ δεν έλειψαν και οι υπόνοιες προς τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν ότι του «μαύρισε το μάτι».

Το «σουξέ» των γυαλιών

Τα γυαλιά ηλίου αεροπόρου (τύπου aviator) με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας οδήγησαν τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σε άνοδο σχεδόν 28% σήμερα αφού οι φωτογραφίες του προέδρου με αυτή την εμφάνιση έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Reuters

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκει η γαλλική μάρκα πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01 με τιμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 659 ευρώ.

Αυτό “σίγουρα είχε έναν αντίκτυπο ‘γουάου!’ στη μετοχή”, δήλωσε στο Ρόιτερς ο διευθύνων σύμβουλος της iVision Tech Στέφανο Φούλσιρ.

Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Μιμίδια (memes), σχόλια και εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιες αναφορές στην ταινία του 1986 Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.