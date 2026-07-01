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Ένα απίστευτο κόλπο «σκαρφίστηκαν» οι Παριζιάνοι στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τα σπίτια τους δροσερά, εν μέσω του καύσωνα που έπληξε την Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Μπορεί οι θερμοκρασίες να έχουν πλέον επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο οι Γάλλοι δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμοι για την ακραία ζέστη που επικράτησε στο Παρίσι τις τελευταίες μέρες.

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Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα, καθώς γέμισαν τα παράθυρα στις πολυκατοικίες τους με αλουμινόχαρτα, σε μία «απέλπιδα προσπάθεια» να ρίξουν όσο είναι δυνατόν την θερμοκρασία στα διαμερίσματά τους.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και δείχνει τις πολυκατοικίες στο Παρίσι να είναι γεμάτες αλουμινόχαρτα έγινε γρήγορα viral και συγκεντρώνει περισσότερες από 4 εκατομμύρια προβολές.