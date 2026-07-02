Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών από τη Lidl προκάλεσε συνθήκες χάους και πανικού σε πολλά καταστήματα της Γαλλίας ενόψει νέου κύματος καύσωνα.

Εκατοντάδες πολίτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί, ωστόσο τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά αφήνοντας πολλούς καταναλωτές ανικανοποίητους.

Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν διαπληκτισμοί και βίαιες επιθέσεις μεταξύ των πελατών, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να παρέμβουν για να επιβάλλουν την τάξη.

Στο Ναντέρ οι καταναλωτές παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν τις διαθέσιμες συσκευές ψύξης.

Σε κατάστημα του Παρισιού αναφέρθηκε χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης ελάχιστων διαθέσιμων κλιματιστικών από εκατοντάδες συγκεντρωμένα άτομα.

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Χαοτικές καταστάσεις εκτυλίχθηκαν στην Γαλλία μετά τη διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών, ενόψει νέου κύματος καύσωνα που θα αντιμετωπίσει η χώρα το Σαββατοκύριακο

Η κατάσταση ξέφυγε σε πολλές περιοχές της Γαλλίας καθώς η Lidl διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της.

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Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες πολίτες είχαν σχηματίσει ουρές έξω από καταστήματα όπως αναφέρει η Parisien αλλά σε πολλές περιπτώσεις, τα διαθέσιμα κλιματιστικά εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά και πολλοί καταναλωτές έμειναν ανικανοποίητοι.

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv July 2, 2026

Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν σκηνές πανικού και χάους που αποτιπώθηκαν σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media: συνωστισμός, διαπληκτισμοίκαι αγοραστές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα προϊόν πριν εξαντληθεί ακόμη και επιτιθέμενοι σε άλλους καταναλωτές.

Σε αρκετές περιπτώσεις επενέβη η αστυνομία.

Για παράδειγμα στο Ναντέρ, πάνω από εκατό άτομα όρμησαν μέσα στο κατάστημα, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να σπάσουν την είσοδο, η οποία υπέστη ζημιές, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από τον τόπο του γεγονότος, μόνο μια δεκάδα πελατών κατάφερε τελικά να φύγει με μια συσκευή, εν μέσω έντασης.

Παρόμοιες σκηνές καταγράφηκαν και αλλού, με πολλές αναφορές να κάνουν λόγο για ανεπαρκή αποθέματα.

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🇫🇷🥵 FLASH | Des tensions ont éclaté dans plusieurs magasins Lidl e matin. L'enseigne organisait une vente de climatiseurs et ventilateurs à prix réduits. À Nanterre, la police a dû intervenir après que les portes d'entrée du magasin ont été forcées. (🎥 Luc Auffret)… https://t.co/zZDXW31SUR — Cerfia (@CerfiaFR) July 2, 2026

Στο Παρίσι, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Σε ορισμένα καταστήματα, δεν παραδόθηκαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ αλλού υπήρχαν μόλις ελάχιστα τεμάχια για εκατοντάδες άτομα.

Σε ένα κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόνο δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να πέσουν γυναίκες στο έδαφος.

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"Ils n’ont rien organisé" : chaos dans plusieurs magasins #Lidl de France aujourd'hui après la mise en vente de 200.000 ventilateurs et climatiseurs. Des personnes ont attendu des heures. Des entrées ont été forcées par endroits. pic.twitter.com/g2LCtZjhiJ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 2, 2026

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

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