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Η ίδια δήλωσε σε γαλλική εφημερίδα ότι θεωρεί πιθανή τη συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο ενόψει των επερχόμενων γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Παρά τα σενάρια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διευκρίνισε ότι μια υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας δεν βρίσκεται επί του παρόντος στην ατζέντα της.

Η Λαγκάρντ τόνισε την ανάγκη να ακουστεί μια ευρωπαϊκή φωνή στη συζήτηση για το οικονομικό μέλλον της Γαλλίας και τον καθοριστικό ρόλο της χώρας στην Ευρώπη.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της θητείας της, στα τέλη του 2027, για να διεκδικήσει την Γαλλική προεδρεία στις κρίσιμες εκλογές του 2027 στη Γαλλία, άφησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ερώτηση της γαλλικής εφημερίδας Les Échos αν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, για να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές, η Κριστίν Λαγκάρντ απάντησε: «Είναι πιθανό. Πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη συζήτηση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές».

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Η θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Το όνομά της έχει ακουστεί και στο παρελθόν για την προεδρία της Γαλλία αλλά η ίδια έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει την προεδρία ως «τρομερή δουλειά».

Η Λαγκάρντ είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να βάλει φρένο στα σενάρια παραίτησης, λέγοντας ότι ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το πλοίο σε ταραγμένους καιρούς, την ώρα που ο πληθωρισμός αυξανόταν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Τότε είχε δηλώσει ότι το βασικό της σενάριο ήταν να παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της.

Αν και αυτή τη φορά δεν επανέλαβε την ίδια διατύπωση, δεν έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της λέγοντας μόνο ότι «κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα».

Στην ίδια συνέντευξη, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι είναι πιθανό να έχει ανοιχτές συζητήσεις με Γάλλους υποψηφίους τους επόμενους μήνες. Όπως είπε, εάν η προεκλογική συζήτηση αναδείξει μια πιο περιορισμένη αντίληψη για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, θα χρειαστεί να εξηγηθεί γιατί μια τέτοια κατεύθυνση θα ήταν επώδυνη για τη χώρα και τους πολίτες της.

«Θα μιλούσα με γαλλική και ευρωπαϊκή φωνή, επειδή είμαι βαθιά και τα δύο», είπε η Λαγκάρντ, αναφερόμενη στον πιθανό ρόλο της στις εκλογές.

«Θα τους έλεγα ότι η Γαλλία πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο οικονομικό μέλλον της ηπείρου μας. Και ότι χωρίς αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αυτό το ευρωπαϊκό έρεισμα, οι οικονομικές μας προοπτικές θα ήταν, τουλάχιστον, ασαφείς», ανέφερε.