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Η σχεδιάστρια έφερε επανάσταση στη γυναικεία ένδυση εισάγοντας άνετα ρούχα, όπως το μικρό μαύρο φόρεμα και το κλασικό ταγιέρ, απελευθερώνοντας τις γυναίκες από τους κορσέδες.

Εκτός από τον χώρο της μόδας, η Σανέλ καθιέρωσε το άρωμα Chanel No. 5, επιτυγχάνοντας σημαντική επιχειρηματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στο Παρίσι.

Η ζωή της σημαδεύτηκε επίσης από αμφιλεγόμενες διασυνδέσεις κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας, γεγονός που προκάλεσε έντονες ιστορικές συζητήσεις και έρευνες.

Μετά από μια περίοδο αποχής από το προσκήνιο, η Σανέλ επέστρεψε δυναμικά στον χώρο της μόδας το 1954, συνεχίζοντας τη σταδιοδρομία της μέχρι τον θάνατό της το 1971.

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Στις 19 Αυγούστου 1883 γεννήθηκε στο Σομίρ της Γαλλίας η Γκαμπριέλ Μπονέρ Σανέλ, η γυναίκα που ολόκληρος ο κόσμος θα γνώριζε αργότερα απλώς ως Coco Chanel. Η ζωή της ξεκίνησε μέσα στη φτώχεια και τις δυσκολίες και κατέληξε στα μεγάλα σαλόνια του Παρισιού, αφήνοντας πίσω της μία από τις ισχυρότερες υπογραφές στην ιστορία της μόδας.

Από το ορφανοτροφείο στη βελόνα

Η μητέρα της πέθανε όταν η Κοκό ήταν ακόμη μικρή και ο πατέρας της την άφησε σε εκκλησιαστικό ίδρυμα. Εκεί έμαθε να ράβει — μια δεξιότητα που έμελλε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της.

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Νεαρή ακόμη τραγουδούσε σε κλαμπ στο Μουλέν. Εκεί απέκτησε και το προσωνύμιο «Coco», πιθανότατα από τραγούδια που ερμήνευε εκείνη την εποχή.

Στη συνέχεια μπήκε στον κόσμο της γαλλικής υψηλής κοινωνίας και, με την οικονομική υποστήριξη του Άγγλου Άρθουρ «Boy» Capel, άρχισε να δημιουργεί τη δική της επαγγελματική διαδρομή.

Έβγαλε τον κορσέ από τη ζωή των γυναικών

Η μεγάλη επανάσταση της Chanel δεν ήταν απλώς αισθητική. Ήταν και κοινωνική.

Σε μια εποχή κατά την οποία η γυναικεία μόδα επέβαλλε κορσέδες, περίπλοκα φορέματα και περιορισμένη ελευθερία κινήσεων, εκείνη πρότεινε απλές γραμμές, άνετα υφάσματα, παντελόνια, ζέρσεϊ, κοντές φούστες και πρακτικά ρούχα.

Η Chanel κατάλαβε ότι η γυναίκα του 20ού αιώνα άλλαζε και ότι τα ρούχα της έπρεπε να αλλάξουν μαζί της.

Το little black dress, το περίφημο μικρό μαύρο φόρεμα, έγινε παγκόσμιο σύμβολο κομψότητας. Το ταγιέρ Chanel, με τη χαρακτηριστική ζακέτα χωρίς πέτα, εξελίχθηκε επίσης σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γυναικεία ενδύματα του 20ού αιώνα.

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Και μετά ήρθε το Chanel No. 5

Η αυτοκρατορία της δεν περιορίστηκε στα ρούχα. Το Chanel No. 5 έγινε ένα από τα διασημότερα αρώματα όλων των εποχών και συνέδεσε οριστικά το όνομά της με την πολυτέλεια.

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου οι επιχειρήσεις της είχαν γιγαντωθεί. Σύμφωνα με το «Σαν Σήμερα», απασχολούσαν περίπου 3.500 εργαζομένους, ενώ ο οίκος της είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους του Παρισιού.

Η σκοτεινή σελίδα του πολέμου

Η βιογραφία της, όμως, δεν αποτελείται μόνο από λάμψη. Κατά τη γερμανική κατοχή της Γαλλίας η Chanel είχε σχέση με τον Γερμανό αξιωματικό και πράκτορα των υπηρεσιών πληροφοριών Hans Günther von Dincklage, ενώ η συμπεριφορά και οι διασυνδέσεις της εκείνη την περίοδο αποτέλεσαν αντικείμενο σοβαρής ιστορικής έρευνας και αντιπαράθεσης.

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Μετά τον πόλεμο απομακρύνθηκε για χρόνια από το προσκήνιο. Το 1954, σε ηλικία περίπου 70 ετών, πραγματοποίησε τη μεγάλη επιστροφή της στη μόδα και επανέφερε το όνομά της στην κορυφή.

«Οι γυναίκες ήταν ανέκαθεν οι ισχυροί του κόσμου»

Ίσως τελικά ένα από τα αποφθέγματα που αποδίδονται στην Κοκό Σανέλ να περιγράφει καλύτερα και τη δική της φιλοσοφία:

«Οι γυναίκες ήταν ανέκαθεν οι ισχυροί του κόσμου. Οι άνδρες αναζητούν πάντα από τις γυναίκες λίγο μαξιλάρι να ακουμπήσουν το κεφάλι τους. Πάντα λαχταρούν τη μητέρα που τους κρατούσε ως βρέφη.»

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Μια φράση που ταιριάζει σε μια γυναίκα η οποία δεν σχεδίασε απλώς ρούχα για τις γυναίκες. Τις έντυσε για μια εποχή στην οποία θα μπορούσαν να κινούνται, να εργάζονται και να ζουν περισσότερο με τους δικούς τους όρους.

Η Κοκό Σανέλ πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 1971, στο Παρίσι, σε ηλικία 87 ετών.

Η ίδια έφυγε. Το στυλ της, όμως, δεν έφυγε ποτέ.

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