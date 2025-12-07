Την Παρασκευή, η Dua Lipa γιόρτασε την προτελευταία συναυλία της περιοδείας Radical Optimism, ζητώντας τη βοήθεια της Chanel για να σηματοδοτήσει αυτή τη συγκινητική στιγμή. Δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η It-Brit έλαμψε με ένα λαμπερό χρυσό κορμάκι, φτιαγμένο ειδικά για εκείνη από τον πολυτελή οίκο μόδας.

Το πλούσια διακοσμημένο κομμάτι είχε σμιλεμένη σιλουέτα σε σχήμα κλεψύδρας, δομή με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, λεπτομέρειες με διπλή αλυσίδα που διέσχιζαν τη μέση και τους βραχίονές της, μια παχιά δερμάτινη ζώνη με το χαρακτηριστικό λογότυπο της μάρκας και ένα λαμπερό κρυστάλλινο φινίρισμα που αστράφτει κάτω από τα φώτα της σκηνής.

Το εντυπωσιακό ρούχο συνδυάστηκε με ένα ταιριαστό χρυσό κολιέ, που επίσης έφερε το χαρακτηριστικό λογότυπο «CC» της Chanel, το οποίο κρεμόταν από το κορμάκι της, δημιουργώντας ένα vintage εφέ εμπνευσμένο από την haute couture συλλογή της Chanel για την άνοιξη/καλοκαίρι 1992-1993.