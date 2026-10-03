Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπογράφηκαν το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονικη τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, και της Βουλγαρίας, Εφτίμ Μιλόσεφ.

Advertisement

Advertisement

48 ιερά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα

Τα 48 κειμήλια προέρχονται από τρεις Ιερές Μονές, την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Τα κειμήλια είχαν μεταφερθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.

Τα 48 κειμήλια, τα οποία βρίσκονται πλέον επί ελληνικού εδάφους, φιλοξενούνται σε έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση θα λειτουργήσει έως τις 5 Νοεμβρίου. Ακολούθως, θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Εικοσιφοίνισσης και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, αναλόγως της προελεύσεώς τους.

Δείτε φωτογραφίες από τα 48 θρησκευτικά κειμήλια