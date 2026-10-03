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Οι αρχές ανέστειλαν την κυκλοφορία στη γέφυρα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα στο σημείο χωρίς να καταγραφούν θύματα.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη γέφυρα του Κιέβου που δέχεται πλήγματα τις τελευταίες ημέρες, επιδεινώνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία σε δύο ακόμη γέφυρες της πόλης, ενώ αναφέρθηκαν απώλειες από επίθεση με drone στη Ζαπορίζια.

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Η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, καθώς η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον υποδομών της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, ενώ ανεστάλη η κυκλοφορία στη γέφυρα που συνδέει την ανατολική με τη δυτική όχθη του Δνείπερου καθώς έχουν σημειωθεί ζημιές στο οδόστρωμα και στα εναέρια καλώδια των τρόλεϊ.

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Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Russia struck the North Bridge across the Dnipro River in Kyiv



The bridge is currently closed, and traffic has been suspended.



In previous days, the South Bridge was targeted—like the North Bridge, it is one of the busiest among the 9 bridges connecting parts of the capital… pic.twitter.com/QfQdPmJPjY October 3, 2026

Το Κίεβο, μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων, κόβεται στα δύο από τον ποταμό Δνείπερο και διαθέτει οκτώ γέφυρες ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία, καθώς πριν την έναρξη του πολέμου το 2022 περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της πόλης ζούσαν στην ανατολική ή “αριστερή” όχθη του Δνείπερου, όμως οι περισσότεροι εργάζονται στη δυτική όχθη όπου βρίσκονται οι περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες και οι εταιρείες.

Η Βόρεια Γέφυρα είναι η δεύτερη μεγάλη γέφυρα του Κιέβου που γίνεται στόχος ρωσικών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ρωσικά drones είχαν πλήξει τη Νότια Γέφυρα με αποτέλεσμα να ανασταλεί η κυκλοφορία εκεί και να δημιουργηθούν τεράστια μποτιλιαρίσματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

JUST IN: Russia is "tearing Kyiv apart."



Jet drones hit the Southern Bridge a 4th time in 2 days. 3 Dnipro bridges shut/restricted — capital gridlocked.



Zelensky: 100+ drones overnight, ~half jet-powered. 1 dead in high-rise hit.



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Εξάλλου η κυκλοφορία σε δύο άλλες γέφυρες του Κιέβου, την Πάτον και τη Μέτρο, διεξάγεται με περιορισμούς από χθες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον των υποδομών τους.

Στο μεταξύ, υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες, μετά από την επίθεση ενός drone στην Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που έχει διορίσει η Μόσχα σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο σχετική αναφορά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά από το πεδίο.