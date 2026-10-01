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Οι ιατρικές εξετάσεις εντόπισαν άμμο στους νεφρούς και η παρουσιάστρια έλαβε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μετά από σαρανταοκτάωρη παραμονή στο σπίτι για ανάρρωση, η Μαρία Αντωνά επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, ενημερωνόταν διαρκώς για την εξέλιξη της υγείας της ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην τηλεοπτική του εκπομπή.

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Μία περιπέτεια με την υγεία της είχε η Μαρία Αντωνά. Το πρωί της Τρίτης, η 41χρονη παρουσιάστρια του MEGA εμφανίστηκε μόνη της στα Επείγοντα του Ακληπιείου Βούλας, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι που συζεί εδώ και έναν χρόνο με τον Γιώργο Λιάγκα.

Την ώρα που εκείνος βρισκόταν στον τηλεοπτικό αέρα, η Μαρία Αντωνά ένιωσε πολύ έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και, αφού ενημέρωσε τον αγαπημένο της, οδήγησε μόνη της μέχρι το πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το περιβάλλον του ζευγαριού, η παρουσιάστρια είχε ενοχλήσεις από το προηγούμενο βράδυ αλλά το πρωί οι πόνοι επιδεινώθηκαν.

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά σε παλιότερη βραδινή έξοδο.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί της έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες εντοπίστηκε άμμος στους νεφρούς (ψαμίαση) και στη συνέχεια της χορηγήθηκε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα ενώ της συνέστησαν να αυξήσει την πρόσληψη υγρών.

Φυσικά ο Γιώργος Λιάγκας ενημερωνόταν διαρκώς κατά τη διάρκεια της ζωντανής του εκπομπής για την κατάσταση της υγείας της, ενώ σύμφωνα με τις εντολές των γιατρών παρέμεινε κλινήρης στο σπίτι για 48 ώρες– το μεσημέρι της Πέμπτης η Μαρία Αντωνά επέστρεψε στη ραδιοφωνική της εκπομπή ενώ βρίσκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα της εκπομπής MEGA Non Stop για τα θέματα που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα.

Η Μαρία Αντωνά από τον φακό του Vasileios F για το περιοδικό ΟΚ!

Μαρία Αντωνά: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!, η Μαρία Αντωνά περιέγραψε πώς αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας όταν του εκμυστηρεύτηκε την πρόταση που δέχτηκε από τον διευθυντή ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη: «Όταν το συζητήσαμε, μετά το τηλεφώνημα, με κοιτούσε, τον κοιτούσα και με ρώτησε:

“Όντως τώρα; Σε ενημερωτική εκπομπή;”.

Και αυτός απόρησε στην αρχή. Μετά μου είπε: “Φυσικά και να το κάνεις. Σε πολύ λίγους ανθρώπους δίνεται η ευκαιρία να περάσουν από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση. Θα πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου πολύ τυχερό που σου συμβαίνει αυτό”. Εγώ νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη – ήμουν στο πλατό και έλεγα ότι αυτό που ζω, είναι ένα δώρο από τον Θεό».