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Το πρωί της Τρίτης και μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε στα social media η, ιδιαίτερα ανανεωμένη εμφάνισή του στην τηλεοπτική του επιστροφή, ο Γιώργος Λιάγκας έσπευσε με δική του πρωτοβουλία να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για το σκούρο χρώμα στα μαλλιά του, που δεν ήταν όμως το ίδιο στη σημερινή εκπομπή.

«Με έκραξες το πρωί ανελέητα» είπε ο 57χρονος παρουσιαστής στον συνεργάτη του ο οποίος λίγη ώρα πριν είχε σχολιάσει και εκείνος τη νέα απόχρωση στα μαλλιά του Γιώργου Λιάγκα μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Ρυθμό 9.49. «Το έφερε η κουβέντα Γιώργη, δεν το κάναμε με σκαλέτα. Αφού το λένε στα social media γιατί να μην το πούμε κι εμείς ως πλάκα»

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«Είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει» απάντησε με αρκετή άνεση ο Γιώργος Λιάγκας. «Έχουν γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή. Το παραπήγαμε χτες. Κάθισα μια ώρα και πλενόμουν (για να φύγει)». «Είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάφεις την μπογιά;». «Όχι, δεν μου άρεσε η εικόνα μου. Για τα σχόλια χέστηκα. Σήμερα όμως… » σχολίασε ο παρουσιαστής του «Πρωινού» πιάνοντας τα μαλλιά του. «Έριξες όμως και μια πινελιά στα φρύδια» συνέχισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. «Τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία (Παππά)» διευκρίνησε ο Γιώργος Λιάγκας χωρίς να δείχνει καθόλου ενοχλημένος.

Η εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα τη Δευτέρα:

Πώς εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας την Τρίτη: