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Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γιώργος Πατούλης εξαπέλυσε επίθεση στον Πέτρο Κουσουλό μετά το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» με τίτλο «Ντοκουμέντο που καίει τον Γιώργο Πατούλη».

Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα του Πέτρου Κουσουλού, μια έγγραφη καταγγελία που είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2014 κατά της Ιωάννας Γάκα έρχεται ξανά στο προσκήνιο, μετά τις αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαψεύδοντας όσα ισχυριζόταν μέχρι σήμερα ο Γιώργος Πατούλης.

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Η καταγγελία, αφορά μεταξύ άλλων την εξέταση ενός δεκάχρονου παιδιού, τις διαγνωστικές μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, ενώ προκύπτουν ερωτηματικά σχετικά με την ειδικότητα με την οποία εμφανιζόταν η γιατρός στα μητρώα του ΙΣΑ αφού το 2014 εμφανιζόταν ως γυναικολόγος και το 2018, που η καταγγελία πέρασε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αθώωσε τη γιατρό, εμφανιζόταν πλέον ως ιατρός άνευ ειδικότητας.

Γιώργος Πατούλης: «Δυστυχώς οι επιτροπές εξαπατήθηκαν»

«Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον Ι.Σ.Α., για μια άσχετη με την πλασμαφαίρεση, καταγγελία του 2014 για παράνομη έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης, που το Διοικητικό Συμβούλιο την παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καταγγελία γνωστή στο πανελλήνιο από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας» έγραψε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο Γιώργος Πατούλης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όπως αποδεικνύεται ο μόνος που ενδιαφερόταν στα αλήθεια για να δει τι συνέβαινε στο ιατρείο αυτό, ήταν ο Ι.Σ.Α. για αυτό έκανε και αλλεπάλληλους ελέγχους. Δυστυχώς οι επιτροπές εξαπατήθηκαν. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μας χρεώνουν δόλο, άνθρωποι που έχουν και οι ίδιοι ευθύνη».

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών