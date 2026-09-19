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Οι αρχές εκτιμούν ότι ο νεαρός άνδρας έπεσε στις γραμμές χτυπώντας στο κεφάλι και η φίλη του επιχείρησε ανεπιτυχώς να τον βοηθήσει.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό, ενώ οι ερευνητές αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και εξετάζουν το ενδεχόμενο κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος αναλύοντας το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τις μαρτυρίες από τον σταθμό.

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Μια τραγωδία που συγκλονίζει το Νιου Τζέρσεϊ εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν δύο 24χρονοι, φίλοι εδώ και χρόνια και πρόσφατοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Rutgers, έχασαν τη ζωή τους αφού παρασύρθηκαν από διερχόμενο συρμό.

Ο Navam Kaul και η Malaika Chitre βρίσκονταν στον σταθμό Spring Street στο Μανχάταν περίπου στις 3:15 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο νέοι βρίσκονταν σε τρυφερή στιγμή στην αποβάθρα και αγκαλιάζονταν λίγο πριν από το δυστύχημα.

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Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Kaul να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στις γραμμές, χτυπώντας στο κεφάλι. Η Chitre φέρεται να κατέβηκε στις ράγες προκειμένου να τον βοηθήσει, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές των δύο φίλων, οι οποίοι παρέμειναν στις γραμμές πριν από την άφιξη του συρμού της γραμμής Νο 4. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν είχε αρκετό χρόνο για να ακινητοποιήσει το τρένο.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη. Μεταξύ άλλων, διερευνάται αν οι δύο 24χρονοι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο. Οι αρχές, πάντως, δεν αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως διπλή αυτοκτονία.

Ο θάνατός τους προκάλεσε σοκ στην κοινότητά τους στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου είχαν μεγαλώσει και είχαν δημιουργήσει έναν κοινό κύκλο φίλων. Οι οικογένειές τους ζούσαν σε κοντινές περιοχές και οι δύο νέοι είχαν γνωριστεί μέσα από την κοινότητα των φοιτητών του Rutgers.

«Μεγάλωσαν στον ίδιο κόσμο. Ήταν μέρος της ίδιας παρέας, της ίδιας κοινότητας, συμμετείχαν στις ίδιες γιορτές και εκδηλώσεις», ανέφερε φίλος της οικογένειας.

Και οι δύο είχαν μόλις ξεκινήσει την επαγγελματική τους ζωή, έχοντας μπροστά τους σημαντικές προοπτικές.

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Doomed duo killed by NYC subway were hugging and kissing before ending up on tracks: sources https://t.co/oOcZOCydaw pic.twitter.com/flOIlPeyg7 — New York Post (@nypost) September 19, 2026

Η Malaika Chitre είχε αποφοιτήσει από το Rutgers το 2024 και εργαζόταν ως ειδικός ποιοτικών διαδικασιών στην Acadia Pharmaceuticals. Παράλληλα, συνέχιζε τις σπουδές της στο Temple University με στόχο να γίνει διδάκτορας φαρμακευτικής.

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Ο Navam Kaul εργαζόταν ως οικονομικός αναλυτής στην Bloomberg, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην ίδια εταιρεία ως συμβασιούχος. Φίλοι του τον περιέγραψαν ως έναν νέο που μόλις είχε αρχίσει να χτίζει την επαγγελματική του πορεία.

«Ήταν οικονομικός αναλυτής. Είχε όλη τη ζωή μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας φίλος του.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο νέοι βρέθηκαν στις γραμμές του μετρό συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις μαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία.

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Με πληροφορίες από τη NewYorkPost

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