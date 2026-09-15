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Ο διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, Στίβεν Κολμπ, παρενέβη προσωπικά ακινητοποιώντας βίαια δύο από τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παρά την ένταση και την παρέμβαση του Κολμπ, η επίδειξη συνεχίστηκε κανονικά ενώπιον των παρευρισκόμενων θεατών και προσωπικοτήτων.

Ο Κολμπ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την ακατάλληλη συμπεριφορά του, παραδεχόμενος ότι όφειλε να αφήσει τη διαχείριση του συμβάντος στην ασφάλεια.

Η PETA κατήγγειλε τη βίαιη αντίδραση του στελέχους, προτείνοντας συνάντηση για την ενημέρωσή του σχετικά με τις συνθήκες στη βιομηχανία μαλλιού.

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Ένταση και αναστάτωση σημειώθηκαν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όταν στέλεχος της βιομηχανίας της μόδας παρενέβη για να ακινητοποιήσει διαδηλωτές που εισέβαλαν σε επίδειξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής 2026 του COS, την ώρα που τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα. Ξαφνικά, διαδηλωτές της φιλοζωικής οργάνωσης PETA έκαναν την εμφάνισή τους, κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του brand, το οποίο ανήκει στον σουηδικό όμιλο λιανικής H&M.

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Καθώς επικρατούσε αναστάτωση, ο Στίβεν Κολμπ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), παρενέβη προσωπικά και ακινητοποίησε δύο από τους ακτιβιστές.

The CEO and president of the Council of Fashion Designers of America, Steven Kolb, has apologized after physically restraining PETA protesters at a New York Fashion Week show. pic.twitter.com/8e7Xc4oWDP September 15, 2026

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο ιστότοπος Fashionista, ο Κολμπ εμφανίζεται να απομακρύνει από την πασαρέλα έναν άνδρα διαδηλωτή. Στη συνέχεια τον οδηγεί σε ένα σημείο, όπου προσπαθεί να του καλύψει το στόμα. Λίγο αργότερα, άνδρες της ασφάλειας απομακρύνουν τον διαδηλωτή, ο οποίος εξακολουθεί να φωνάζει μπροστά στα πρόσωπα των μοντέλων.

Σε διαφορετικό σημείο του περιστατικού, ο Κολμπ παρενέβη και εναντίον μιας γυναίκας διαδηλώτριας, η οποία φώναζε «προστατέψτε τα πρόβατα, βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα». Ο ίδιος της έπιασε και τα δύο χέρια και την έριξε στο έδαφος, πριν την κρατήσει ακινητοποιημένη με τα πόδια του και της κλείσει το στόμα.

Παρά τις σκηνές έντασης, η επίδειξη συνεχίστηκε κανονικά και τα μοντέλα παρέμειναν στην πασαρέλα. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους, εμφανώς έκπληκτοι από όσα συνέβαιναν, έβγαζαν τα κινητά τους τηλέφωνα και κατέγραφαν το περιστατικό.

Μεταξύ των θεατών της επίδειξης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν η Σάρον Στόουν, η Μισέλ Γουίλιαμς και η Λουπίτα Νιόνγκο. Ο Κολμπ τοποθετήθηκε αργότερα δημόσια για όσα συνέβησαν, μέσω Instagram Story που ανάρτησε την Κυριακή. «Αντέδρασα με ακατάλληλο τρόπο σε ένα περιστατικό σε μια επίδειξη νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν δική μου δουλειά να το κάνω. Θα έπρεπε να είχα αφήσει την ομάδα ασφαλείας να διαχειριστεί την κατάσταση», έγραψε χαρακτηριστικά.

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🚨 THIS JUST HAPPENED AT NYFW!



A woman who crashed the NYFW COS runway, part of @HM group, to expose the suffering of sheep used for wool was grabbed and restrained, with her mouth covered, by Steven Kolb, @CFDA CEO and President. pic.twitter.com/Gga9VWWmSz — PETA (@peta) September 13, 2026

Όπως μετέδωσε το CNN, ο Κολμπ αποφάσισε στη συνέχεια να μην παραστεί στην επίδειξη μόδας του Brandon Maxwell, στην οποία ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί.

Από την πλευρά της, η PETA σχολίασε το περιστατικό με δήλωσή της στη Daily Mail. «Ο επικεφαλής της CFDA, Κολμπ, αντέδρασε επιθετικά απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, επιβεβαιώνοντας έτσι την καταγγελία της PETA ότι η βιομηχανία της μόδας είναι απερίσκεπτα βίαιη. Ίσως λόγω εσωτερικής κριτικής, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και τώρα η PETA θα εξετάσει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μαζί του και θα του ζητήσει να παρακολουθήσει πλάνα από τις 17 έρευνές μας για τη βιομηχανία μαλλιού, στα οποία φαίνονται πρόβατα να δέχονται γροθιές και κλωτσιές και να τραυματίζονται σοβαρά για το μαλλί τους, με την ελπίδα ότι θα συνειδητοποιήσει πως πρέπει να γίνει κάτι», ανέφερε.

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Εκπρόσωπος του ομίλου H&M δήλωσε επίσης στη Daily Mail: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό στην επίδειξη του COS. Η ασφάλεια των καλεσμένων, των συνεργατών και των συμμετεχόντων ήταν πάντοτε η βασική μας προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ομάδα ασφαλείας της εκδήλωσης».

Με πληροφορίες από CNN.com

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