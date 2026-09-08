Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αλγόριθμοι των ψηφιακών πλατφορμών επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση του προσωπικού γούστου και την εξάπλωση των τάσεων στη μόδα.

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν συνεχώς με το περιεχόμενο, εκπαιδεύοντας έτσι τους αλγόριθμους να προτείνουν αισθητικές βασισμένες στις προηγούμενες επιλογές τους.

Η ένταση και η επανάληψη της ψηφιακής έκθεσης καθιστούν πλέον δύσκολη τη διάκριση μεταξύ της αυθεντικής προσωπικής προτίμησης και της εξοικείωσης.

Επιστημονική έρευνα εξετάζει τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στη δημιουργία του στιλ, αναλύοντας τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των σχεδιαστών μόδας.

Η διατήρηση του προσωπικού στιλ απαιτεί κριτική στάση απέναντι στις τάσεις, δίνοντας χρόνο ώστε να διαφανεί αν αυτές εκφράζουν πραγματικά το άτομο.

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Ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια εμφανίζεται ξανά και ξανά στο feed μας. Λίγο αργότερα αρχίζουμε να το προσέχουμε στις βιτρίνες και κάποια στιγμή σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι ακριβώς αυτό που λείπει από την ντουλάπα μας. Μας άρεσε όμως, εξαρχής ή μάθαμε να μας αρέσει επειδή το είδαμε παντού;

Στην εποχή των social media, η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη. Όπως επισημαίνει πρόσφατο δημοσίευμα του Guardian, οι αλγόριθμοι έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε το προσωπικό μας γούστο.

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Αντί να ανακαλύπτουμε ένα στιλ, ένα βιβλίο ή ένα μουσικό είδος τυχαία, οι ψηφιακές πλατφόρμες μάς προτείνουν συνεχώς περιεχόμενο βασισμένο σε όσα έχουμε ήδη δει, αναζητήσει ή επιλέξει.

Στη μόδα αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές μέσα από τα microtrends: τάσεις που εξαπλώνονται ταχύτατα στα social media και μπορεί να αφορούν από ένα συγκεκριμένο χρώμα μέχρι ένα ζευγάρι sneakers, μια τσάντα ή ολόκληρη αισθητική. Ένα look που αρχικά μοιάζει ιδιαίτερο μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες να βρίσκεται παντού.

Η σχέση αλγορίθμων και προσωπικού στιλ απασχολεί πλέον και την επιστημονική έρευνα. Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο Australian Journal of Anthropology εξετάζει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες εμπλέκονται στη δημιουργία της αισθητικής και του στιλ. Μεταξύ άλλων, η ερευνήτρια μελέτησε γυναίκες που λόγω επαγγέλματος χρησιμοποίησαν μια συσκευή προσωπικού styling βασισμένη σε αλγοριθμικές προτάσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιαστές μόδας χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν τους αλγορίθμους των social media.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είμαστε απλώς παθητικές αποδέκτριες αυτών των προτάσεων. Με κάθε like, αναζήτηση, αποθήκευση ή επιλογή «εκπαιδεύουμε» κατά κάποιον τρόπο το feed μας, ενώ εκείνο με τη σειρά του μας εκθέτει περισσότερο σε συγκεκριμένες αισθητικές. Δημιουργείται έτσι μια συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτό που ήδη μας αρέσει και σε αυτό που ο αλγόριθμος θεωρεί ότι θα μας αρέσει.

Κάπου εκεί μπορεί να γίνει δυσκολότερο να ξεχωρίσουμε την προσωπική προτίμηση από την εξοικείωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τάση που ανακαλύπτουμε στο Instagram ή στο TikTok είναι «ξένη» προς το στιλ μας. Η μόδα πάντοτε επηρεαζόταν από το περιβάλλον, τις παρέες, τα περιοδικά, το σινεμά και τις γυναίκες των οποίων το στιλ θαυμάζαμε. Η διαφορά σήμερα είναι κυρίως η ένταση και η επανάληψη της έκθεσης.

Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αν ένα trend μας αρέσει πραγματικά; Μια απλή δοκιμή είναι να του δώσουμε χρόνο. Να αναρωτηθούμε αν ταιριάζει με κομμάτια που ήδη φοράμε, αν θα το επιλέγαμε χωρίς το συγκεκριμένο styling που βλέπουμε στην οθόνη και αν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας να το φορά και όταν το feed θα έχει προχωρήσει στην επόμενη τάση.

Γιατί προσωπικό στιλ δεν σημαίνει βεβαίως, να μένουμε ανεπηρέαστες από τη μόδα. Σημαίνει ίσως κάτι πιο ενδιαφέρον, να μπορούμε να δανειζόμαστε από τις τάσεις ό,τι μας εκφράζει, χωρίς να χάνουμε μέσα σε αυτές τον δικό μας τρόπο να ντυνόμαστε.

Με πληροφορίες από The Guardian, Australian Journal of Anthropology