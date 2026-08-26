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Αν και σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας, άτομα διαφορετικών γενεών ζουν σε παράλληλα διαδικτυακά σύμπαντα: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες περιορίζονται κυρίως στο Facebook και το YouTube, ενώ οι νεότεροι κατανέμουν τη δραστηριότητά τους σε πολυάριθμες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista Consumer Insights, το YouTube και το Facebook αποτελούν τις δύο πλατφόρμες στις οποίες συγκλίνουν οι προτιμήσεις των Αμερικανών όλων των γενεών, καθώς τουλάχιστον 7 στους 10 χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης —ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας— έχουν χρησιμοποιήσει και τις δύο πλατφόρμες κατά το τελευταίο τρίμηνο.

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Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όσον αφορά το Instagram, το TikTok, το Snapchat και το X, πλατφόρμες στις οποίες οι χρήστες της Gen Z (γεν. 1995-2012) παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση του Snapchat, το οποίο δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το 69% των χρηστών της Gen Z, έναντι μόλις 8% των Baby Boomers (γεν. 1946-1964) και 27% των χρηστών της Gen X (γεν. 1965-1979).

Σημαντικά πιο ισορροπημένη είναι η χρήση και των έξι πλατφορμώνα από τους Millennials (γεν. 1980-1994) αφού σε καμία από αυτές δεν είναι χαμηλότερηα πό το 51%.

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