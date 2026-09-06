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Ήταν μία από τις εντυπωσιακότερες ελληνικές παρουσίες στα καλλιστεία της δεκαετίας του ’90, αλλά η Ισαβέλλα Δάρα δεν θέλησε να μείνει για πάντα εγκλωβισμένη στον τίτλο της «εστεμμένης».

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, στο Κίεβο της Ουκρανίας, η 19χρονη τότε Ελληνίδα κέρδισε τον τίτλο της Μις Ευρώπη 1997, προσθέτοντας το όνομά της στη μικρή λίστα των Ελληνίδων που είχαν καταφέρει να κατακτήσουν την ευρωπαϊκή κορυφή.

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Η 19χρονη που πήγε στο Κίεβο για να κερδίσει

Η Ισαβέλλα Δάρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και έχει ελληνική και γαλλική καταγωγή. Το γαλλικό της όνομα είναι Isabelle Darras. Μεγάλωσε σε οικογένεια με καλλιτεχνικές επιρροές και από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική. (Hellenica World)

Το 1997 συμμετείχε στα ελληνικά καλλιστεία του ΑΝΤ1 και αναδείχθηκε Β΄ Μις Ελλάς. Η μεγάλη διάκριση, όμως, ήρθε λίγους μήνες αργότερα.

Στο Κίεβο εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό Μις Ευρώπη και κέρδισε το στέμμα. Η ίδια, πολλά χρόνια αργότερα, αποκάλυψε πόσο αποφασισμένη ήταν εκείνο το πρωί: κοιτάχθηκε στον καθρέφτη έχοντας ουσιαστικά πείσει τον εαυτό της ότι την επόμενη φορά θα φορούσε το στέμμα. (WomenOnly)

Η Ελλάδα είχε ήδη παράδοση στις Μις Ευρώπη

Η επιτυχία της Δάρα δεν ήταν η πρώτη ελληνική στον θεσμό. Είχαν προηγηθεί η θρυλική Αλίκη Διπλαράκου το 1930, η Κατερίνα Μιχαλοπούλου το 1991 και η Μαρίνα Τσιντικίδου το 1992. Με την Ισαβέλλα Δάρα το 1997, η Ελλάδα έφτασε τότε τις τέσσερις κατακτήσεις του συγκεκριμένου τίτλου.

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Υπήρχε μάλιστα μια κινηματογραφική πινελιά στη βραδιά του Κιέβου: ο Αλέν Ντελόν ήταν εκείνος που τη στεφάνωσε. Οι φωτογραφίες τους έγιναν τότε πρωτοσέλιδα και τροφοδότησαν ακόμη και σενάρια περί ειδυλλίου, τα οποία η ίδια αντιμετώπισε πολλά χρόνια αργότερα με χιούμορ. Μετά τον θάνατο του μεγάλου Γάλλου ηθοποιού, το 2024, τον αποχαιρέτησε δημόσια θυμούμενη τη γνωριμία και τις συζητήσεις τους στο Κίεβο. (WomenOnly)

Από τις πασαρέλες στη μουσική

Η Ισαβέλλα Δάρα εργάστηκε ως μοντέλο, αλλά η πορεία της δεν περιορίστηκε στη μόδα. Μιλά ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά, καθώς και γερμανικά σε μικρότερο βαθμό, ενώ ασχολήθηκε επίσης με την υποκριτική και κυρίως με τη μουσική.

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Το 2007 απέκτησε δίπλωμα πιάνου με άριστα, ενώ ασχολήθηκε και με τη σύνθεση, έχοντας εκφράσει ενδιαφέρον για την κλασική μουσική και τη διεύθυνση ορχήστρας.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι εργαζόταν ως καθηγήτρια πιάνου, ενώ παράλληλα είχε στραφεί στη μεγάλη της αγάπη για τη φωτογραφία, με στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία μόδας.

Η οικογένεια και η απομάκρυνση από τα φώτα

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Σε αντίθεση με πολλές εστεμμένες της εποχής, δεν επιδίωξε να βρίσκεται συνεχώς μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Μετά τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Θεοφίλου και τη γέννηση του γιου της Αχιλλέα, απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη showbiz, έχοντας εξηγήσει ότι η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητές της. (VIPNEWS)

Η ίδια έχει μιλήσει επίσης για την αυστηρή ανατροφή της από τη Γαλλίδα μητέρα της και για το πώς ορισμένα από τα βιώματα της παιδικής ηλικίας επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε η ίδια να μεγαλώσει το παιδί της.

Πέντε χρόνια στο Ντουμπάι – και επιστροφή στην Αθήνα

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Τα πιο πρόσφατα δημόσια στοιχεία για τη ζωή της προέρχονται κυρίως από συνέντευξή της τον Οκτώβριο του 2024.

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Η Ισαβέλλα Δάρα αποκάλυψε τότε ότι είχε ζήσει πέντε χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έκανε ορισμένες φωτογραφίσεις, χωρίς όμως το μόντελινγκ να αποτελεί πλέον το κέντρο της επαγγελματικής ζωής της.

Όπως εξήγησε, για χρόνια είχε στραφεί περισσότερο στη μόδα και στη φωτογραφία. Μετά από αλλαγές στην προσωπική της ζωή επέστρεψε στην Αθήνα και δήλωσε ότι σκόπευε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και μέσω των social media.

Επομένως, με βάση τα τελευταία αξιόπιστα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, η Ισαβέλλα Δάρα ζει ξανά στην Αθήνα, έχοντας αφήσει πίσω την πενταετή περίοδο του Ντουμπάι. Η μόδα εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι της ζωής της, αλλά η πορεία της έχει πλέον πολύ μεγαλύτερη σχέση με τη φωτογραφία, τη μουσική και προσωπικά δημιουργικά σχέδια παρά με την κλασική καριέρα μοντέλου. Δεν εντόπισα νεότερη αξιόπιστη δημόσια πηγή του 2025 ή του 2026 που να τεκμηριώνει κάποια διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα.

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Ένα στέμμα που έμεινε στην ιστορία

Σχεδόν τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από εκείνη τη βραδιά στο Κίεβο.

Η 19χρονη Ισαβέλλα Δάρα του 1997 έγινε ένα από τα πρόσωπα μιας εποχής κατά την οποία τα τηλεοπτικά καλλιστεία αποτελούσαν πραγματικό γεγονός για την ελληνική τηλεόραση και συγκέντρωναν τεράστιο ενδιαφέρον.

Το σημαντικότερο όμως είναι ίσως ότι δεν έμεινε «η Μις Ευρώπη».

Σπούδασε μουσική, δίδαξε πιάνο, ασχολήθηκε με τη σύνθεση, στράφηκε στη φωτογραφία και τη μόδα, δημιούργησε οικογένεια, έζησε στο εξωτερικό και τελικά επέστρεψε στην Αθήνα.

Το στέμμα του Κιέβου ήταν η στιγμή που την έκανε γνωστή. Δεν ήταν, όμως, ολόκληρη η ζωή της.