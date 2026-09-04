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Στις 9.30 το πρωί θα ξεκινάει τελικά καθημερινά στο STAR η εκπομπή «Πρώτος Καφές» με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Ο σταθμός κατάφερε να λύσει το πρόβημα του lead in στην πρωινή του ζώνη κάνοντας καθημερινό το Stars System της Άσης Μπήλιου, που θα προβάλλεται φέτος ζωντανά και θα αρχίζει στις 9 ακριβώς γιορτάζοντας 20 χρόνια μιας τηλεοπτικής παρουσίας που ξεκίνησε από τον ALPHA και συνέχισε στο κανάλι της Κηφισιάς που βρίσκεται κάτω από την ίδια ιδιοκτησία.

Τη σκηνοθεσία στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη αναλαμβάνει πλέον ο Περικλής Ασπρούλιας, ενώ την αρχισυνταξία στα κοινωνικά και ενημερωτικά θέματα θα έχει η Μαρίκα Μαυρομάτη ενώ στο lifestyle μέρος τη σκυτάλη θα παίρνει η, πρώην αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη, Ελένη Γελαλή, με τη Μαρία Παναγοπούλου να έχει τη συνολική επιμέλεια.

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Ζενεβιέβ από Δευτέρα έως Πέμπτη

Με το GNTM να επιστρέφει κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 21 Σεπτεμβρίου, και την, ένοχη απόλαυση αρκετών, First Dates να παίρνει σκυτάλη στην prime time ζώνη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, το κοινό θα απολαμβάνει τη Ζενεβιέβ Μαζαρί τέσσερις φορές την εβδομάδα- τουλάχιστον στην αρχή γιατί μετά τις οντισιόν ο ρόλος της στο reality μόδας θα είναι περισσότερο πίσω από τις κάμερες.

Οι δύο πετυχημένες σειρές του STAR, IQ 160 και «Τα Φαντάσματα» θα κάνουν πρεμιέρα την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη- εκείνες τις μέρες θα επιστρέψουν, εκτός απροόπτου και τα τηλεπαιχνίδια 1% και Lingo που είχαν σημειώσει αξιόλογες επιδόσεις τα Σαββατοκύριακα.