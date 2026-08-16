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Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία, επιλέγοντας να διατηρήσει διαφορετική στάση καθ' όλη τη διάρκεια της διαμάχης.

Η εταιρεία κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνίες αποχώρησης με σημαντικές αποζημιώσεις για τους εργαζομένους που συμμετείχαν ενεργά στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το συνδικάτο IF Metall ανακοίνωσε τον επίσημο τερματισμό της απεργίας στις 19 Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος.

Η Tesla συνεχίζει τη λειτουργία της στη χώρα, αν και η πολυετής αντιπαράθεση ενδέχεται να επιφέρει μελλοντικές επιπτώσεις για την εταιρεία.

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Μια από τις πιο μακροχρόνιες απεργίες στην Ευρώπη, που διήρκησε σχεδόν τρία χρόνια, ολοκληρώνεται με νίκη των εργαζομένων και μεγάλο χαμένο τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Όταν, το 2023 οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία της Tesla στη Σουηδία, ζήτησαν από την αμερικανική εταιρεία να υπογράψει συλλογική σύμβαση για τους εργαζομένους της στη χώρα, ο Μασκ αρνήθηκε με το σουηδικό συνδικάτο IF Metall να ξεκινά μια από τις πιο μεγάλες απεργίες στην Ευρώπη,

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Η υπόθεση πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμη και εκτός Tesla, τάχθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων, προχωρώντας σε δράσεις αλληλεγγύης με στόχο να ασκήσουν πρόσθετη πίεση τόσο στην αμερικανική εταιρεία όσο και στη σουηδική κυβέρνηση.

Η αντίδραση μάλιστα ήταν μαζική αφού στην σουηδική αγορά εργασίας οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν ένα βασικό και σχεδόν καθολικά διαδεδομένο στοιχείο για τον καθορισμό των εργασιακών συνθηκών σε πολλούς κλάδους, γεγονός που έκανε την άρνηση της Tesla να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία ακόμη πιο σημαντική για τα συνδικάτα.

Η εταιρεία, από την αρχή της όλης ιστορίας, είχε καταστήσει σαφές πως έχει επιλέξει να διατηρήσει διαφορετική στάση και να μην προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας που ζητούσε το συνδικάτο, με τους εργαζόμενους να μην εγκαταλείπουν και να συνεχίζουν την απεργία για 3 ακόμη χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένοι από τους εργαζομένους επέστρεψαν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα η Tesla να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της στη χώρα. Η απεργία, ωστόσο, δεν τερματίστηκε ποτέ επίσημα, με το συνδικάτο να προγραμματίζει συνεχώς νέες κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις.

Τελικά, πριν από λίγες ημέρες, η εταιρεία του Elon Musk αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική για την επίλυση της πολυετούς διαμάχης, καταλήγοντας σε συμφωνίες αποχώρησης με σημαντικές αποζημιώσεις για όλους τους εργαζομένους που εξακολουθούσαν να συμμετέχουν στην απεργία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι που κρατούσαν την κινητοποίηση ζωντανή αποχώρησαν οριστικά από την εταιρεία, ενώ η Tesla συνεχίζει να λειτουργεί στη Σουηδία με τους εργαζομένους που είχαν επιστρέψει νωρίτερα στις θέσεις τους.

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Μάλιστα, το IF Metall ανακοίνωσε πως, μετά την εξέλιξη αυτή, η απεργία θα ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος του συνδικάτου για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή οικονομικά στοιχεία των συμφωνιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως ούτε ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που αποχώρησαν ούτε τα ποσά που συμφωνήθηκαν για την αποχώρησή τους. Ωστόσο, οι περισσότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές αποζημιώσεις, κάτι που θεωρητικά μεταφράζεται και σε ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος για την Tesla.

Τέλος, να πούμε πως στις 19 Αυγούστου, θα πέσει και επισήμως η αυλαία της εργατικής διαμάχης, στην οποία η Tesla φαίνεται σε πρώτο χρόνο να βγαίνει κερδισμένη, καθώς δεν προχώρησε στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η πολυετής αυτή αντιπαράθεση αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται πλέον η μάρκα, τόσο από τις κυβερνήσεις άλλων χωρών όσο και από το εργατικό δυναμικό τους.

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