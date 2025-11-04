Βέτο στο εξωφρενικό πακέτο αποδοχών του 1 τρις δολαρίων προς τον Έλον Μασκ βάζει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Tesla, αντιδρώντας στις οδηγίες της διοίκησης και στις απειλές του Μασκ ότι θα παραιτηθεί εάν η συμφωνία απορριφθεί.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM), η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο στον κόσμο και είναι ο βασικός μέτοχος της Tesla, δήλωσε ότι είχε ήδη ψηφίσει κατά του πακέτου αμοιβών του Μασκ ως Διευθύνοντος Συμβούλου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Ενώ εκτιμούμε τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε από τον κ. Μασκ, ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης καθώς είναι αντίθετες με τις απόψεις μας σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών», ανέφερε η NBIM σε ανακοίνωσή της λέγοντας ωστόσο ότι «θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Tesla για αυτό και για άλλα θέματα».

Το επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας κατέχει μερίδιο 1,14% στην Tesla, σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταθέσεις του τον Ιούνιο, με την αξία της επένδυσης να ανέρχεται σε 118,3 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (11,6 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ανταρσία κατά Μασκ και από άλλους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Tesla ζητά από τους μετόχους της να εγκρίνουν το πακέτο αμοιβών του Μασκ, το οποίο ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές, και την επέκταση των εξουσιών του στην εταιρεία. Ως προυπόθεση για τις γενναιές αποδοχές είναι ο Μασκ να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της Tesla τα επόμενα 10 χρόνια. Να σημειωθεί, ότι οι μετοχές της Tesla έχουν πέσεις κατά 2,5%.

Οι προθέσεις ωστόσο του Δ.Σ έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις μεταξύ των μετόχων της Tesla καθώς εκτός από το Νορβηγικό Ταμείο, την περασμένη βδομάδα και η καμπάνια Take Back Tesla – ένας συνασπισμός συνδικάτων και εταιρικών εποπτικών αρχών – προέτρεψε τους μετόχους να απορρίψουν τη συμφωνία.

Παρόμοια είναι και η σύσταση των πληρεξούσιων συμβουλευτικων υπηρεσιών Institutional Shareholder Services και Glass Lewis προς τους επενδυτές, καθώς προτείνουν να ψηφίσουν κατά του πακέτου αποζημιώσεων.

Ο Μασκ εξοργισμένος από τους συμβούλους, που του χαλούν τη δουλειά, τους χαρακτήρισε «εταιρικούς τρομοκράτες» λέγοντας ότι «η Tesla αξίζει περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί».

Σε ανάρτησή του στο X τον περασμένο μήνα, απαντώντας σε έναν επικριτή της πρότασης για τις αμοιβές του ανέφερε: «Ποιος από αυτούς τους CEO θα θέλατε να διευθύνει την Tesla; Δεν θα είμαι εγώ».

Στα «μαχαίρια» οι Νορβηγοί με τον Μασκ

Αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στον Μασκ και το Νορβηγικό Ταμείο δεν είναι η πρώτη καθώς η NBIM είχε ψηφίσει και κατά παλαιότερης συμφωνίας αμοιβών του Μασκ ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε ακυρωθεί από Αμερικανό δικαστή. Τελικά το πακέτο – το μεγαλύτερο σχέδιο αποδοχών δημόσιων στελεχών στην ιστορία των ΗΠΑ – εγκρίθηκε από τους υπόλοιπους μετόχους της Tesla.

Μετά την ψηφοφορία, οι Financial Times και η νορβηγική εφημερίδα E24 δημοσίευσαν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Musk και του Διευθύνοντος Συμβούλου της NBIM, Nicolai Tangen, με τον Μασκ να απορρίπτει πρόσκληση σε δείπνο στο Όσλο.

Μάλιστα σε ένα από εκείνα τα μηνύματα ο Μασκ έγραψε: «Όταν σου ζητάω μια χάρη, κάτι που πολύ σπάνια κάνω, και αρνείσαι, τότε δεν πρέπει να μου ζητάς τίποτα μέχρι να κάνεις κάτι για να επανορθώσεις».