Τι κι αν η Tesla καταγράφει τεράστια συρρίκνωση στα έσοδά κατά 42% και στις πωλήσεις το 2025ο Έλον Μασκ, ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για την κακή εικόνα της εταιρείας λόγω της εμπλοκής του στην κυβέρνηση Τραμπ, θα αποζημιωθεί με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ναι πολύ σωστά διαβάσατε. Όχι μόνο το διοικητικό συμβούλιο πήρε πίσω όλες τις διαρροές των προηγούμενων μηνών που το ήθελε ενοχλημένο από τις πολιτικές επιλογές του Μασκ που έβλαπταν τις πωλήσεις, πρότεινε νέα μαμούθ συμβόλαιο αποζημίωσης για τον Μασκ.

Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, τα χρήματα δόθηκαν ως κίνητρο στον Μασκ για να συνεχίσει να είναι στο τιμόνι της Tesla και τα επόμενα χρόνια.

Βέβαια, το συμβόλαιο έχει και ρήτρα. Για να πάρει ο Μασκ ολόκληρο το ποσό θα πρέπει στα επόεμνα 10 χρόνια να πετύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους όπως η κυκλοφορία των ρομποταξί και των ανθρωποειδή ρομπότ και η αύξησης της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας σε πάνω από 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από σχεδόν 1 τρις. δολάρια σήμερα.

Οι επιπλέον μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ εάν όλα πάνε καλά, θα αυξήσουν το μερίδιό του στην εταιρεία σε τουλάχιστον 25%.

Ο Μασκ, δημιούργησε την Tesla το 2008, και παρότι ξοδεύει τον χρόνο του και στις SpaceX, xAI, Neuralink και Boring έχει ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της Tesla για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ίσως το αμύθητο ποσό, να εγκρίθηκε από το Δ.Σ για τις διασυνδέσεις του στην κυβέρνηση που οδήγησε την Ρεπουμπλικανική Πολιτεία του Τέξας, να επιτρέψει στην Tesla να τροποποιήσει τον κανονισμό λειτουργίας της για να εμποδίσει αγωγές μετόχων που κατέχουν λιγότερο από το 3% της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι η Tesla θα γλιτώσει τεράστια ποσά απο τις αγωγές που εμποδίστηκαν.