Κατά 40% μειώθηκαν οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη τον Ιούλιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από την κινεζική BYD.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν 8.837 πωλήσεις αυτοκινήτων Tesla στην ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιούλιο του 2024, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 14.769.

Αντίθετα, οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της BYD στην Ευρώπη αυξήθηκαν στις 13.503 τον περασμένο μήνα, από 4.151 πέρυσι. Η BYD πλέον κατέχει μερίδιο αγοράς 1,2%, ενώ της Tesla παραμένει στο 0,8%, σύμφωνα με την ACEA.

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οι οποίες συχνά προσφέρουν πιο οικονομικά μοντέλα, επεκτείνονται επιθετικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Η BYD ξεπέρασε σε πωλήσεις την Tesla στην Ευρώπη για πρώτη φορά την άνοιξη, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς JATO Dynamics.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford θα είναι ο πρώτος κατασκευαστής που θα λάβει τη μέγιστη επιδότηση των £3.750 για δύο μοντέλα της: το Gen-E και το e-Tourneo Courier. Επιπλέον, 26 άλλα μοντέλα θα είναι επιλέξιμα για επιδότηση ύψους £1.500, στο πλαίσιο του νέου κυβερνητικού προγράμματος ενίσχυσης για ηλεκτρικά οχήματα.

Οι επιδοτήσεις ισχύουν μόνο για οχήματα με τιμή καταλόγου £37.000 ή χαμηλότερη. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα κατά την αγορά.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε:

«Βάζουμε χρήματα πίσω στις τσέπες των πολιτών και κάνουμε ευκολότερη και φθηνότερη τη μετάβαση των οικογενειών στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας εκπτώσεις έως και £3.750 σε ηλεκτρικά οχήματα.

Τα μέτρα μας ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και στηρίζουν θέσεις εργασίας και δεξιότητες στο πλαίσιο του σχεδίου μας για αλλαγή.»

Ξεχωριστά, η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT) ανακοίνωσε ότι η παραγωγή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, με άνοδο 5,6%.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόους, τόνισε ότι η αγορά βρίσκεται σε αναταραχή, με «ασθενή καταναλωτική εμπιστοσύνη, ασταθή ροή εμπορίου και τεράστιες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό».

Η ACEA ανέφερε επίσης ότι στους πρώτους επτά μήνες του 2025 καταγράφηκαν 1,011 εκατ. νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV), που αντιστοιχούν στο 15,6% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων ήταν ακόμη πιο δημοφιλείς, με 2,255 εκατ. μονάδες να έχουν πωληθεί στην ΕΕ μέχρι στιγμής φέτος. Η αύξηση οφείλεται στην ανάπτυξη στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές:

Γαλλία: +30,5%

Ισπανία: +30,2%

Γερμανία: +10,7%

Ιταλία: +9,4%

Η γενική διευθύντρια της ACEA, Σίγκριντ ντε Βρις, δήλωσε πως για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, «πρέπει να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τις δημόσιες υποδομές φόρτισης, να εξασφαλίσουμε χαμηλότερες τιμές φόρτισης και να διασφαλίσουμε καλά συντονισμένα προγράμματα επιδότησης αγορών».

