Ο Έλον Μάσκ, κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε καθαρή περιουσία πάνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφήνοντας πίσω πολλούς από τους CEO της Silicon Valey, μεταξύ των οποίων και τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον που τον περασμένο μήνα του είχε κλέψει για λίγο την πρωτιά ως ο πλουσιότερος στον κόσμο.

Χρειάστηκε απλά ο Μασκ να εγκαταλείψει την πολιτική για να αφήσει στη δεύτερη θέση τον Έλισον με μόλις 350,7 δισ. δολάρια παρά την αστρονομική άνοδο των μετοχών της Oracle πάνω από 40%.

Ωστόσο, οι περιουσίες και σε αυτό το επίπεδο «χάνονται» σε ένα λεπτό καθώς λίγη ώρα αργότερα ο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes εκτίμησε την περιουσία του Μασκ στα 499 δισ δολάρια, με απώλειες μόλις 1 δις δολάρια.

Οι μεγαλύτερες χασούρες όμως, από την εποχή της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ, φαίνεται ότι έχουν παρέλθει καθώς μετά την επιστροφή του στις επιχειρήσεις ακόμη και η μετοχή της Tesla ανέβηκε ενώ όλες τους οι εταιρείες, ανάμεσά τους και η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και η SpaceX, παρουσιάζουν αυξημένα κέρδη.

Το ορόσημο αυτό ενισχύει περαιτέρω την κατάσταση του Μασκ ως του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές του στον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα.

Ο τεράστιος πλούτος του Μασκ συνδέεται στενά με το μερίδιό του στην Tesla που ξεπερνά το 12%, η οποία έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται απ όταν ο Μασκ υποσχέθηκε ότι θα επικεντρωθεί στη δουλειά.

Η πρόεδρος του Δ.Σ της Tesla, Robyn Denholm, ανακοίνωσε μάλιστα περιχαρής τον Σεπτέμβριο ότι ο Μασκ είναι πλέον «στο επίκεντρο» της αυτοκινητοβιομηχανίας ανακοινώνοντας ότι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Μασκ είναι το μπόνους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων εάν πετύχει μια λίστα φιλόδοξων στόχων στην επόμενη δεκαετία.

Να ενισχύσει δηλαδή την αξία της Tesla κατά 8 φορές, να πουλήσει ένα εκατομμύριο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης και άλλα 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα Tesla.