Ο Έλον Μασκ δήλωσε την Κυριακή (8/2) ότι η SpaceX έχει μετατοπίσει την προσοχή της στην κατασκευή μίας «αυτοαναπτυσσόμενης πόλης» στο φεγγάρι που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Η SpaceX εξακολουθεί να θέλει την δημιουργία πόλης στον Άρη μέσα στα επόμενα πέντε με επτά έτη, ωστόσο «η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί το μέλλον της ανθρωπότητας και η επιλογή της Σελήνης» είναι γρηγορότερη», έγραψε ο Μασκ στο X.

Τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έρχονται σε συνέχεια μίας έκθεσης της Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η SpaceX ανακοίνωσε στους επενδυτές ότι από εδώ και στο εξής θα δώσει προτεραιότητα στην αποστολή στο φεγγάρι και θα επιχειρήσει ένα ταξίδι στον Άρη σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυτό σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή στην διαχρονική επιθυμία του Μασκ για αποστολή στον Άρη. Περίπου πριν από ένα χρόνο, ο Μασκ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι αποσκοπεί σε μία μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη μέχρι το τέλος του 2026.

Starbase, Moon is gonna be such a dope place to visit.



SpaceX getting into electromagnetic mass drivers using Tesla tech is going to be insane



Moon will become the launchpad for layer Mars colonization https://t.co/pBkrVnBHCq pic.twitter.com/ygOdUc6ZJ2 — Beff (e/acc) (@beffjezos) February 9, 2026

Ο ιδρυτής και CEO της SpaceX έχει γίνει γνωστός μεταξύ άλλων και για τα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που δίνει στα πρότζεκτ, όπως σε αυτά που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή με τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, τα οποία όμως ποτέ δεν έχουν υλοποιηθεί εντός του χρόνου που έχει θέσει.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν εκτός των άλλων και τον ανταγωνισμό που έχει δημιουργήσει η Κίνα ως προς την ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι, εντός της δεκαετίας. Άλλωστε, ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει ποτέ στην επιφάνεια της Σελήνης από την αποστολή Apollo 17 που ολοκληρώθηκε το 1972.

Mars will start in 5 or 6 years, so will be done in parallel with the Moon, but the Moon will be the initial focus https://t.co/tP66X6MZMT — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2026

Πριν από μία εβδομάδα, ο Μασκ ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI από την SpaceX, σε μία συμφωνία που ξεπερνάει το 1 τρισ. δολάρια, με την XAI να έχει αξία περίπου 250 δισ. δολάρια.

Υποστηρικτές της συγκεκριμένης κίνησης εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται τα σχέδια της SpaceX για διαστημικά κέντρα δεδομένων, τα οποία ο Μασκ θεωρεί περισσότερο αποδοτικά από αυτά που εντοπίζονται σε επίγειες εγκαταστάσεις.

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026