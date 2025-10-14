Την ενδέκατη εκτόξευση του πυραύλου Starship, στο πλαίσιο δοκιμαστικής αποστολής πραγματοποίησε η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ από το διαστημικό κέντρο Starbase στο Τέξας. Βασικός στόχος ήταν η επίδειξη του επαναχρησιμοποιούμενου σχεδιασμού του γιγαντιαίου πυραύλου, το οποίο προορίζεται τόσο για την εκτόξευση δορυφόρων όσο και για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη αλλά και τον Άρη σε μια επόμενη φάση.

Το Starship, τοποθετημένο πάνω στον πύραυλο Super Heavy, εκτοξεύτηκε περίπου στις 6:20 μ.μ. CT (23:20 GMT) από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX. Αφού έστειλε το Starship στο διάστημα, το Super Heavy επέστρεψε για προσγείωση στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωση.

Advertisement

Advertisement

Η τελευταία του αποστολή, τον Αύγουστο, έβαλε τέλος σε μια σειρά αποτυχημένων δοκιμών νωρίτερα φέτος, καθώς η SpaceX προχώρησε σε δοκιμές αντοχής για την πλήρη επαναχρησιμοποίησή του.

Η SpaceX, μετά την πτήση της Δευτέρας, ελπίζει να ξεκινήσει την εκτόξευση ενός πιο προηγμένου πρωτοτύπου Starship εξοπλισμένου με χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

«Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε για να κάνουμε την επόμενη δοκιμαστική πτήση, την Πτήση 11, επιτυχημένη», δήλωσε η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, σε συνέδριο στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, οπότε θα δούμε».

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its landing burn experiment pic.twitter.com/oCy90IFitO — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Super Heavy has splashed down in the Gulf of America, gathering data for the next generation booster pic.twitter.com/o72ciKBZYm Advertisement October 13, 2025

Το Starship έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει αστροναύτες της NASA στη Σελήνη έως το 2027. Ο πύραυλος, πολύ μεγαλύτερος από τον Falcon 9 της SpaceX, είναι επίσης σημαντικός για την εκτόξευση βαρύτερων δορυφόρων Starlink, απαραίτητους για τους επικερδείς στόχους της εταιρείας για την κινητή ευρυζωνικότητα. Αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του οράματος του Μασκ να στείλει ανθρώπους και φορτίο στον Άρη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της διαστημικής υπηρεσίας, η σύμβαση των άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Starship έχει καταστήσει την εταιρεία του Μασκ έναν από τους πιο εξέχοντες παράγοντες σε μια νέα διαστημική κούρσα προς τη Σελήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας – η οποία στοχεύει στο 2030 για τη δική της επανδρωμένη προσγείωση.

Starship’s ascent burn is complete and is now coasting through space pic.twitter.com/UrNg19ElX5 Advertisement October 13, 2025

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Μια ομάδα συμβούλων ασφαλείας της NASA προειδοποίησε ότι η πενιχρή πρόοδος στην ανάπτυξη του σχεδιασμού του σεληνιακού διαστημικού σκάφους του πυραύλου κινδυνεύει να καθυστερήσει την προσπάθεια των ΗΠΑ για τη Σελήνη κατά χρόνια. Οι πολύπλοκες αποστολές ανεφοδιασμού στο διάστημα και η δοκιμαστική προσγείωση στην τραχιά επιφάνεια της Σελήνης είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων που η NASA απαιτεί να πετύχει η SpaceX.

Advertisement