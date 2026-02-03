Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η SpaceX απέκτησε την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI σε μια συμφωνία-ρεκόρ που συνδυάζει τις φιλοδοξίες του Μασκ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το διάστημα, συνδυάζοντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων με τον κατασκευαστή του chatbot Grok.

Η συμφωνία, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters την περασμένη εβδομάδα, αντιπροσωπεύει μια από τις πιο φιλόδοξες συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας έναν εργολάβο διαστήματος και άμυνας με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο προγραμματιστή Τεχνητής Νοημοσύνης, του οποίου το κόστος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τσιπ, κέντρα δεδομένων και ενέργεια.

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth

Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της SpaceX για κέντρα δεδομένων, καθώς ο Μασκ ανταγωνίζεται αντιπάλους όπως της Alphabet (GOOGL.O) Google, Meta (META.O), Amazon (AMZN.O), Anthropic και OpenAI στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συναλλαγή αποτιμά την SpaceX σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Οι επενδυτές στην xAI θα λάβουν 0,1433 μετοχές της SpaceX για κάθε μετοχή της xAI στο πλαίσιο της εξαγοράς, ανέφερε το άτομο αυτό.

Ορισμένα στελέχη της xAI ενδέχεται επίσης να επιλέξουν μετρητά αντί για μετοχές της SpaceX στα 75,46 δολάρια ανά μετοχή.

Η αγορά της xAI θέτει νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο, μια διάκριση που κατείχε για περισσότερα από 25 χρόνια όταν η Vodafone (VOD.L) αγόρασε τη γερμανική Mannesmann σε μια εχθρική εξαγορά αξίας 203 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2000, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η συνδυασμένη εταιρεία SpaceX και xAI αναμένεται να τιμολογήσει τις μετοχές της περίπου στα 527 δολάρια η καθεμία, δήλωσε άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η SpaceX ήταν ήδη η πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο, με τελευταία αποτίμηση 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατη πώληση μετοχών.

Η xAI αποτιμήθηκε τελευταία φορά στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η συγχώνευση έρχεται καθώς η διαστημική εταιρεία σχεδιάζει μια τεράστια δημόσια προσφορά φέτος που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η SpaceX, η xAI και ο Mασκ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η συμφωνία ενοποιεί περαιτέρω την εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία και την περιουσία του Μασκ σε ένα πιο σφιχτό, αμοιβαία ενισχυτικό οικοσύστημα – αυτό που ορισμένοι επενδυτές και αναλυτές αποκαλούν ανεπίσημα “Muskonomy” – το οποίο ήδη περιλαμβάνει την Tesla (TSLA.O), τον κατασκευαστή τσιπ εγκεφάλου Neuralink και την εταιρεία σηράγγων Boring Company.

