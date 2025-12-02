Μια μοναδική και αποκαλυπτική συνέντευξη παρουσιάζει το Prime Time με τον διάσημο Γερμανό αστροναύτη Ματίας Μάουρερ, τον οποίο συνάντησε η Κορίνα Γεωργίου στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολωνία.

Το Νοέμβριο του 2021 ο διάσημος Γερμανός αστροναύτης Ματίας Μάουρερ έκανε το όνειρό του πραγματικότητα με το διαστημικό σκάφος της SpaceX. Ταξίδεψε στο διάστημα για 177 ημέρες. Το όνομα της αποστολής του Φουτουριστικό και συνάμα λυρικό: “Κοσμικό Φιλί”.

Advertisement

Advertisement

Ο Ματίας Μάουρερ εξομολογείται στην κάμερα του Prime Time πώς κυλά η ζωή στα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης. Μιλά για το πρόγραμμα γυμναστικής που έπρεπε να ακολουθεί καθημερινά, αλλά και πώς καθημερινές ρουτίνες όπως το ντους και η μπουγάδα αποκτούν άλλη διάσταση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

“Δεν υπάρχει ντους, δεν υπάρχει επίσης πλυντήριο ρούχων, δεν υπάρχει καν νιπτήρας. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δοχείο νερού, μια μικρή σακούλα που γεμίζουμε με νερό και υπάρχουν πετσέτες τις οποίες βρέχουμε. Με αυτόν τον τρόπο πλενόμαστε”, περιγράφει με γλαφυρότητα.

Θυμάται, επίσης, μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές στην ιστορία του ΔΔΣ. Ήταν μόλις τέσσερις ημέρες αφότου είχε φτάσει στο σταθμό όταν η Ρωσία κατέρριψε έναν δορυφόρο λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δορυφόρος αυτός έσπασε σε χιλιάδες κομμάτια, απειλώντας την ακεραιότητα του Σταθμού:

“Ήταν λίγο πολύ σαν να μπαίνουμε σε ναρκοπέδιο. Κι αυτό το ναρκοπέδιο ήταν πολύ, πολύ επικίνδυνο. Έτσι, στο τέλος, έπρεπε να κλείσουμε όλες τις πόρτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για την περίπτωση που αν μας χτυπούσαν, να χάναμε μόνο συγκεκριμένες μονάδες αλλά όχι ολόκληρο το σταθμό.”

Ο Μάουρερ εξηγεί επίσης πόσο παράξενη ήταν η πρώτη νύχτα στον Σταθμό και με πόση δυσκολία κατάφερε να κοιμηθεί, ενώ παράλληλα περιγράφει τις καινοτόμες διαδικασίες ανακύκλωσης των ούρων των αστροναυτών, που τις μετατρέπουν σε… πόσιμο νερό.

Prime Time, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 24:00, στον ΣΚΑΪ.

Advertisement

Ακολουθείστε το Prime Time και στα social media

Twitter: @primetimeskai

Facebook: primetime.skai

Advertisement

Instagram: @primetime.skai

TikTok: @primetime.skai

Advertisement