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Η SpaceX του Έλον Μασκ αποκάλυψε την προτεινόμενη τιμή διάθεσης των μετοχών της ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην παγκόσμια ιστορία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που κατέθεσε η εταιρεία, η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 135 δολάρια, αποτιμώντας τη SpaceX στα περίπου 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση της εταιρείας, η οποία ανερχόταν στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

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SpaceX plans to raise $75 billion in its initial public offering by selling 555.6 million shares at a target price of $135 per share, a source familiar with the matter told Reuters https://t.co/Xe0Obofulx pic.twitter.com/0Kp11pmKiE — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Μία ασυνήθιστη πρακτική λίγο πριν το χρηματιστήριο

Η ανακοίνωση μιας εκτιμώμενης τιμής διάθεσης τόσο νωρίς πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη πρακτική. Ωστόσο, η γνωστοποίηση της προτεινόμενης τιμής δεν σημαίνει ότι οι μετοχές θα διατεθούν τελικά σε αυτό το επίπεδο, καθώς η τελική τιμή θα καθοριστεί από τη ζήτηση των επενδυτών και ενδέχεται να κινηθεί είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα.

Η SpaceX, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή πυραύλων και υποδομών διαστημικής εξερεύνησης, ενώ παράλληλα ελέγχει τις εταιρείες xAI και Starlink, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της εκτιμώμενης τιμής περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο. Συνήθως, οι εταιρείες ανακοινώνουν την τιμή διάθεσης των μετοχών τους μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους στις αγορές.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της SpaceX αναμένεται στις 12 Ιουνίου στον δείκτη Nasdaq, γεγονός που καθιστά την ανακοίνωση αυτή μία από τις πιο πρόωρες εκτιμήσεις τιμής που έχουν καταγραφεί στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών. Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ για δημόσια εγγραφή.

Η εξέλιξη του Μασκ στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου

Παράλληλα, ο Έλον Μασκ, ο οποίος ελέγχει περισσότερο από το 80% της SpaceX μέσω των προσωπικών του συμμετοχών, θα μπορούσε να εξελιχθεί στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αποτίμηση είναι εξαιρετικά υψηλή», δήλωσε ο Σάμιουελ Κερ, επικεφαλής έρευνας στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου της Mergermarket.

SpaceX stock market debut set to make Elon Musk a trillionaire https://t.co/7zZSJT6CNr Advertisement June 4, 2026

Ο ίδιος επισήμανε ότι η SpaceX αποτιμάται με βάση έναν λόγο αποτίμησης προς πωλήσεις υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία της λεγόμενης ομάδας «Magnificent Seven» (Mag 7), στην οποία ανήκουν οι Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft και Tesla, μία ακόμη εταιρεία του Έλον Μασκ.

Παρόλα αυτά, ο Κερ σημείωσε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να δείξουν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην υψηλή αποτίμηση, καθώς η αξία της SpaceX βασίζεται κυρίως στις μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης και όχι στα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα.

Το 2025, η Space Exploration Technologies -όπως είναι η επίσημη ονομασία της εταιρείας-, κατέγραψε έσοδα ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζοντας ωστόσο καθαρές ζημιές 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η εταιρεία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και άλλου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 60,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέρα από τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης, η SpaceX επενδύει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου και στα κέντρα δεδομένων.

Με πληροφορίες από BBC

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