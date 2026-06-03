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Έτοιμη να κάνει την πιο θεαματική είσοδο όλων των εποχών στο χρηματιστήριο, είναι η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία σχεδιάζει την πώληση 555,6 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια 75 δισ. δολαρίων.

Εάν όλα πάνε όπως τα έχουν σχεδιάσει, η δημόσια εγγραφή της SpaceX θα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στις διεθνείς αγορές, καθώς διαφοροποιείται σημαντικά από την κλασική διαδικασία των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

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Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία αντί να ανακοινώσει ένα εύρος τιμών και να το προσαρμόσει μετά με θεσμικούς επενδυτές κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων (roadshows), όπως συμβαίνει συνήθως, επιλέγει να καθορίσει εξαρχής την τιμή διάθεσης των μετοχών της, μια πρακτική που θεωρείται ασυνήθιστη για τόσο μεγάλου μεγέθους προσφορές.

Η είσοδο της εταιρείας του Έλον Μασκ στο χρηματιστήριο, θεωρείται ορόσημο για τις αγορές, και έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετές κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας όπως η OpenAI και η Anthropic, προετοιμάζονται να κανουν το ίδιο ενώ η Alphabet έχει γνωστοποιήσει σχέδια για μεγάλη άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η SpaceX επιδιώκει αποτίμηση που προσεγγίζει τα 1,75 τρισ. δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει στις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως. Η συμφωνία αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ δημόσιας εγγραφής που είχε καταγράψει η Saudi Aramco το 2019, όταν είχε αντλήσει περίπου 29,4 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι τελικοί όροι της προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας, ενώ η επίσημη παρουσίαση προς τους επενδυτές προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου. Η οριστικοποίηση της τιμής διάθεσης των μετοχών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου, αν και δεν αποκλείεται μικρή μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα.

Η ιστορική αυτή δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτελέσει βαρόμετρο για το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις εταιρείες τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαστημικού τομέα, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο και για άλλες μεγάλες εισαγωγές μέσα στους επόμενους μήνες.