Την είσοδό της στο αμερικανικό χρηματιστήριο ανακοίνωσε η SpaceX του Έλον Μασκ, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO) στην ιστορία της Wall Street.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαπραγματεύεται με το σύμβολο SPCX, πιθανότατα ήδη από τον επόμενο μήνα, ενώ η αποτίμησή της εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 1,25 τρισ. δολάρια, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις πολυτιμότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την περιουσία του Έλον Μασκ. Η πλειοψηφική συμμετοχή που διατηρεί στη SpaceX αποτιμάται ήδη σε πάνω από 600 δισ. δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να τον μετατρέψει στον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία με προσωπική περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων. Ο Μασκ είχε ήδη περάσει το όριο των 500 δισ. δολαρίων πέρυσι, κυρίως χάρη στις συμμετοχές του σε Tesla, SpaceX και xAI.

Η SpaceX δραστηριοποιείται στην κατασκευή πυραύλων και διαστημικών συστημάτων, ενώ μέσω της Starlink έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους δορυφορικού internet παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει πλέον ενσωματώσει και τις δραστηριότητες της xAI, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, η οποία αναπτύσσει μεταξύ άλλων το chatbot Grok.

Υψηλά έσοδα αλλά και μεγάλες ζημιές

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, η SpaceX κατέγραψε το 2025 έσοδα 18,6 δισ. δολαρίων, ωστόσο εμφάνισε καθαρές ζημιές ύψους 4,9 δισ. δολαρίων.

Η εικόνα παρέμεινε πιεσμένη και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,7 δισ. δολάρια, ενώ οι ζημιές έφτασαν τα 4,3 δισ. δολάρια.

Ο ισολογισμός της εταιρείας εμφανίζει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 102 δισ. δολαρίων — κυρίως πυραύλους, δορυφόρους και τεχνολογικό εξοπλισμό — αλλά και συνολικό χρέος που υπερβαίνει τα 60,5 δισ. δολάρια.

Η SpaceX προειδοποίησε επίσης για πιθανές νομικές δαπάνες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. δολάρια, εξαιτίας μιας σειράς ανοιχτών δικαστικών υποθέσεων.

Νομικές περιπέτειες και το επίκεντρο στο Grok

Μεταξύ των υποθέσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία περιλαμβάνονται αγωγές που υποστηρίζουν ότι το chatbot Grok της xAI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία deepfakes γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Παράλληλα, η SpaceX και η xAI βρίσκονται αντιμέτωπες με καταγγελίες για παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και πιθανή μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες moderation περιεχομένου.

Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ενσωματώσει πλήρως την xAI στη SpaceX, δημιουργώντας έναν ενιαίο τεχνολογικό όμιλο που θα συνδυάζει διαστημική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές δεδομένων.

Συμφωνία – μαμούθ με την Anthropic

Το ενημερωτικό δελτίο αποκάλυψε επίσης μια τεράστια συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στη SpaceX και την Anthropic, δημιουργό του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Claude AI.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Anthropic θα καταβάλλει περίπου 15 δισ. δολάρια ετησίως για πρόσβαση στα data centers της xAI που βρίσκονται στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η συμφωνία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δικαστική ήττα του Έλον Μασκ στη διαμάχη του με την OpenAI και τον επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, σχετικά με τη μετατροπή της εταιρείας πίσω από το ChatGPT σε πλήρως κερδοσκοπική επιχείρηση.

Παρά τις υψηλές ζημιές και τις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, οι αγορές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τη SpaceX ως έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς παίκτες της επόμενης δεκαετίας, με την επικείμενη IPO να θεωρείται ήδη ιστορική για τις διεθνείς αγορές.