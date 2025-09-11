Τη «σκόνη» του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, βλέπει πλέον ο Έλον Μασκ καθώς έχασε την κορυφή του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, την πρώτη θέση του δείκτη Billionaires Index κατέχει πλέον ο Έλισον που είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 101 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με την Oracle να ανακοινώνει τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Ετσι, η συνολική περιουσία του έφτασε τα στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον Μασκ που έμεινε στα 385 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, πριν χάσει τον τίτλο από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Μπερνάρντ Αρνό της LVMH. Τον ανέκτησε πέρυσι και τον κράτησε για λίγο περισσότερο από 300 ημέρες.

Ο 81χρονος Έλισον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας της Oracle, έχει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του περιουσίας δεσμευμένο στην εταιρεία λογισμικού βάσεων δεδομένων, με τις μετοχές της Oracle, να έχουν σημειώσει άνοδο 45% φέτος ενώ κατέγραψαβ νέο ημερήσιο άλμα ρεκόρ κατά 41% την Τετάρτη.

Αντίθετα, οι μετοχές της Tesla έχουν σημειώσει πτώση 13% φέτος, γεγονός όμως που δεν θα εμποδίσει τον μασκ να λάβει μπόνους 1 δισ δολαρίων ως κίνητρο για να αναστήσει την εταρεία του.