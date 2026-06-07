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Ο Έλον Μασκ δεν είναι απλώς ένας δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας. Είναι ένα πολιτικό, επιχειρηματικό και επικοινωνιακό φαινόμενο. Ένας άνθρωπος που υπόσχεται αποικίες στον Άρη, πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα, ρομπότ για κάθε σπίτι και κρατική «αποδοτικότητα» τύπου Silicon Valley. Μόνο που το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πια αν ο Μασκ βλέπει το μέλλον. Είναι πόσες φορές μπορεί να το προαναγγείλει, να καθυστερήσει να το παραδώσει και παρ’ όλα αυτά να πείθει επενδυτές, ψηφοφόρους, κυβερνήσεις και αγορές ότι αξίζει να τον ακολουθήσουν.

Ο Έλον Μασκ έχει χτίσει την αυτοκρατορία του πάνω σε μια σπάνια ικανότητα: να μετατρέπει το αύριο σε σημερινή αξία. Να παίρνει μια ιδέα που μοιάζει ακόμη μακρινή. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ταξίδια στον Άρη, ρομπότ με ανθρώπινες δεξιότητες, δορυφορικό ίντερνετ, εμφυτεύματα στον εγκέφαλο και να την κάνει αφήγημα, μετοχή, επένδυση, πολιτικό επιχείρημα.

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Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Χωρίς τέτοιους ανθρώπους, πολλές τεχνολογίες ίσως να μην έβρισκαν ποτέ το απαραίτητο κεφάλαιο, τη δημοσιότητα ή την πίεση για να προχωρήσουν. Όμως στην περίπτωση Μασκ, η γραμμή ανάμεσα στο όραμα και στην υπερπώληση είναι πια τόσο λεπτή, που συχνά χάνεται.

Σύμφωνα με μια ανάλυση, οι New York Times κατέγραψαν περισσότερες από 600 δημόσιες δεσμεύσεις του Μασκ για τις εταιρείες του. Το συμπέρασμα είναι αποκαλυπτικό: μόλις το 19% υλοποιήθηκε εγκαίρως. Στο 35% των περιπτώσεων οι στόχοι καθυστέρησαν σημαντικά ή δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ενώ για περίπου το ένα τρίτο των εξαγγελιών δεν υπήρξε σαφής δημόσια εικόνα ή οι στόχοι ήταν τόσο αόριστοι ώστε να μη μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία τους.

Κι όμως, ο Μασκ εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο οι αγορές στοιχηματίζουν σαν να είναι ο ίδιος προϊόν.

Ο πωλητής του μέλλοντος

Το πιο εντυπωσιακό με τον Μασκ δεν είναι ότι υπόσχεται πολλά. Αυτό το κάνουν πολλοί επιχειρηματίες. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε φορά που καθυστερεί, η αφήγηση δεν καταρρέει. Αναπροσαρμόζεται.

Η πλήρως αυτόνομη οδήγηση της Tesla έχει ανακοινωθεί πολλές φορές ως σχεδόν έτοιμη. Τα robotaxi έχουν παρουσιαστεί ως επανάσταση που θα αλλάξει την οικονομία της μετακίνησης. Ο Άρης έχει γίνει σχεδόν εμπορικό σήμα του Μασκ, ένας προορισμός που λειτουργεί περισσότερο ως πολιτισμικό σύμβολο παρά ως βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο. Το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus παρουσιάζεται ως μελλοντικός καταλύτης μιας νέας βιομηχανικής εποχής.

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Σε όλα αυτά υπάρχει πρόοδος. Η Tesla άλλαξε την αυτοκινητοβιομηχανία. Η SpaceX άλλαξε τη διαστημική βιομηχανία. Το Starlink άλλαξε την έννοια της δορυφορικής συνδεσιμότητας. Δεν μιλάμε, λοιπόν, για έναν απλό φανφαρόνο. Μιλάμε για έναν επιχειρηματία που έχει παραδώσει πραγματικές επαναστάσεις.

Αλλά το ερώτημα παραμένει: παραδίδει όσα υπόσχεται ή υπόσχεται τόσα πολλά ώστε ό,τι παραδίδει να μοιάζει πάντα με επιβεβαίωση;

Εδώ βρίσκεται το φαινόμενο Μασκ. Δεν πουλάει μόνο αυτοκίνητα, πυραύλους ή δορυφόρους. Πουλάει χρονικό ορίζοντα. Πουλάει την αίσθηση ότι όποιος δεν τον πιστεύει, δεν καταλαβαίνει το μέλλον.

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Η SpaceX και το μεγάλο στοίχημα

Η συζήτηση αυτή αποκτά νέα σημασία λόγω SpaceX. Η εταιρεία θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα ιδιωτικά τεχνολογικά assets στον κόσμο και κάθε σενάριο δημόσιας εγγραφής της προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στις αγορές.

Εκεί, όμως, το ζήτημα της αξιοπιστίας του Μασκ γίνεται κρίσιμο. Διότι η αποτίμηση της SpaceX δεν αφορά μόνο όσα ήδη κάνει. Αφορά όσα υπόσχεται ότι θα κάνει: βαθύτερη εμπορευματοποίηση του Διαστήματος, νέες αποστολές, Starship, πιθανές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά, ακόμη και την πολυθρύλητη αποίκιση του Άρη.

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Με άλλα λόγια, όποιος επενδύει στη SpaceX δεν αγοράζει μόνο μια εταιρεία. Αγοράζει τον Μασκ ως υπόσχεση.

Αυτό ακριβώς είναι και το ρίσκο. Διότι όταν ο ιδρυτής είναι μεγαλύτερος από την εταιρεία, τότε κάθε ανάρτηση, κάθε πολιτική σύγκρουση, κάθε δημόσια αντιπαράθεση, κάθε καθυστέρηση σε χρονοδιάγραμμα, μπορεί να αποκτήσει οικονομικό βάρος.

Από τον Τραμπ στο DOGE: όταν ο επιχειρηματίας μπήκε στην κυβέρνηση

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Το πιο πολιτικά φορτισμένο κεφάλαιο της διαδρομής του Μασκ ήταν η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Μασκ υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Τραμπ στην πορεία προς την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Δεν ήταν απλώς ένας πλούσιος επιχειρηματίας που έκανε πολιτικά σχόλια. Έγινε κεντρικός παίκτης της νέας δεξιάς τεχνολογικής ελίτ που είδε στον Τραμπ την ευκαιρία για απορρύθμιση, περιορισμό του κράτους, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερο πεδίο δράσης για τις επιχειρήσεις.

Στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ συνδέθηκε με το Department of Government Efficiency, το γνωστό DOGE. Τυπικά δεν ήταν υπουργός. Ο ρόλος του ήταν εκείνος του ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου και συμβούλου. Πολιτικά, όμως, η εικόνα ήταν πολύ ισχυρότερη: ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εμφανιζόταν να μπαίνει μέσα στην ομοσπονδιακή μηχανή για να την «κόψει», να την αναδιαρθρώσει, να την κάνει πιο αποδοτική.

Ήταν η απόλυτη μεταφορά της φιλοσοφίας Silicon Valley στο κράτος: λιγότεροι υπάλληλοι, λιγότερα εμπόδια, ταχύτερες αποφάσεις, περισσότερη τεχνολογία, λιγότερη θεσμική αδράνεια.

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Μόνο που το κράτος δεν είναι startup. Και η Αμερική δεν είναι εργοστάσιο Tesla.

Η ρήξη με τον Τραμπ

Η σχέση Μασκ–Τραμπ έμοιαζε στην αρχή σχεδόν φυσική συμμαχία. Δύο άνδρες που λατρεύουν τη σκηνή, τα μεγάλα λόγια, την απευθείας επικοινωνία με το κοινό, τη σύγκρουση με τα παραδοσιακά μέσα και την περιφρόνηση για τους θεσμικούς περιορισμούς.

Όμως αυτή η συμμαχία είχε ημερομηνία λήξης.

Ο Μασκ αποχώρησε από τον κυβερνητικό του ρόλο μετά την έντονη κριτική του στο μεγάλο φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ, το οποίο ο ίδιος θεώρησε ότι αύξανε υπερβολικά το χρέος και υπονόμευε την αποστολή του DOGE για μείωση των δαπανών. Πίσω όμως από την ιδεολογική διαφωνία υπήρχε και κάτι πιο ωμό: η πολιτική Τραμπ δεν εξυπηρετούσε αναγκαστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις με τον τρόπο που ο Μασκ περίμενε. Και, κυρίως, δεν εξυπηρετούσε πάντοτε τη δική του επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Όταν ο Τραμπ άρχισε να απειλεί με επανεξέταση επιδοτήσεων και κρατικών συμβάσεων που αφορούν εταιρείες του Μασκ, η σύγκρουση πήρε άλλη διάσταση. Δεν ήταν πια ιδεολογική. Ήταν επιχειρηματική. Και για τον Μασκ, η πολιτική είναι αποδεκτή όσο δεν απειλεί τον πυρήνα της περιουσίας του.

Η ειρωνεία είναι προφανής: ο άνθρωπος που μπήκε στην κυβέρνηση για να περιορίσει το κράτος, βρέθηκε να συγκρούεται με τον πρόεδρο όταν το κράτος μπορούσε να περιορίσει εκείνον.

Ο Μασκ ως πολιτικό σύμπτωμα

Ο Μασκ δεν είναι μόνο πρόσωπο. Είναι σύμπτωμα μιας εποχής στην οποία οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας δεν αρκούνται πια στο να επηρεάζουν την οικονομία. Θέλουν να επηρεάζουν και τη δημοκρατία.

Με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διαστημικά προγράμματα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά δίκτυα και κρατικές συμβάσεις, ο Μασκ βρίσκεται σε σημεία όπου τέμνονται η αγορά, η πολιτική, η εθνική ασφάλεια και η δημόσια σφαίρα.

Αυτό δημιουργεί ένα θεμελιώδες ερώτημα: πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώνει ένας ιδιώτης πριν η επιρροή του πάψει να είναι επιχειρηματική και γίνει θεσμική;

Στην περίπτωση του X, ο Μασκ ελέγχει μια πλατφόρμα λόγου. Στην Tesla, επηρεάζει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Στη SpaceX, έχει κρίσιμο ρόλο στην αμερικανική διαστημική ισχύ. Στο Starlink, ελέγχει υποδομή επικοινωνίας με γεωπολιτική σημασία. Στο DOGE, έφτασε να επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους.

Κανένας εκλεγμένος αξιωματούχος δεν θα μπορούσε να κινηθεί σε τόσα πεδία χωρίς λογοδοσία. Ο Μασκ, όμως, κινείται ως ιδιώτης με δημόσια ισχύ.

Οραματιστής ή showman;

Η εύκολη απάντηση είναι να τον απορρίψει κανείς ως showman. Θα ήταν λάθος. Ο Μασκ έχει αποδείξει ότι μπορεί να χτίσει εταιρείες που αλλάζουν βιομηχανίες. Έχει πιέσει την αυτοκινητοβιομηχανία να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση. Έχει κάνει τις επαναχρησιμοποιούμενες ρουκέτες καθημερινότητα. Έχει ανοίξει αγορές που πριν έμοιαζαν κλειστές.

Η άλλη εύκολη απάντηση είναι να τον δοξάσει κανείς ως μοναδικό οραματιστή. Κι αυτό θα ήταν λάθος. Διότι ο Μασκ συστηματικά υπερβάλλει, υπόσχεται με χρονοδιαγράμματα που δεν τηρούνται και συχνά μετατρέπει την καθυστέρηση σε νέα υπόσχεση.

Ίσως, λοιπόν, ο πιο ακριβής χαρακτηρισμός είναι άλλος: ο Μασκ είναι ο πιο αποτελεσματικός πωλητής του μέλλοντος.

Και αυτό είναι ταυτόχρονα το μεγαλείο και ο κίνδυνός του.