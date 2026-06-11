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Κατά τέσσερις φορές τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών είναι μεγαλύτερη η ζήτηση στην αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX του Έλον Μάσκ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δημόσια προσφορά της SpaceX έχει προγραμματιστεί να τιμολογηθεί σήμερα, και η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας του Μάσκ.

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Η εταιρεία προσφέρει 555,6 εκατομμύρια μετοχές σε σταθερή τιμή 135 δολαρίων η καθεμία, κάτι που θα σημαίνει ότι θα συγκέντρωνε περίπου 75 δισ. δολάρια οδηγώντας την αποτίμηση σε περίπου 1,8 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχει γίνει ποτέ ξεπερνώντας το ντεμπούτο της Saudi Aramco ύψους 29,4 δισ. δολαρίων το 2019.

Στο μεταξύ, η OpenAI, της οποίας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται εκείνα της xAI, της SpaceX, υπέβαλε εμπιστευτικά στοιχεία για αίτηση εισαγωγής ακολουθώντας ανάλογη κίνηση της Anthropic την περασμένη εβδομάδα. Μαζί με την SpaceX, οι τρεις εταιρείες θα μπορούσαν να προσθέσουν στο αμερικανικό χρηματιστήριο 3,6 τρισ. δολάρια αγοραίας αξίας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Σημειώνεται ότι οι Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan ηγούνται της συμφωνίας, με 18 άλλες τράπεζες να συμμετέχουν. Οι μετοχές της SpaceX, η οποία είναι επίσημα γνωστή ως Space Exploration Technologies, θα διαπραγματεύονται στονπου Nasdaq και στο Nasdaq Texas με το σύμβολο SPCX.