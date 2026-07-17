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Την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η εκτόξευση του πυραύλου «Starship» της Space X ενόψει της 13ης δοκιμαστικής πτήσης του από το Τέξας καθώς ορισμένοι από τους κινητήρες του διαστημοπλοίου δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε.

Σύμφωνα με το Reuters, η ακύρωση της εκτόξευσης γινε κυριολεκτικά το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν από την προγραμματισμένη απογείωση του Starship από το Starbase, την εταιρική πόλη της SpaceX στο νότιο Τέξας, στις 5:45 μ.μ. CT (22:45 GMT). Οι κινητήρες του πυραύλου άναψαν, αλλά λίγο αργότερα έσβησαν.

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It's honestly pretty incredible how fast SpaceX’s safety systems worked during yesterday’s Starship flight attempt.



All those Raptor engines shutting down in the blink of an eye. This is what testing is for. 🦾 pic.twitter.com/GOrLCABr0z — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) July 17, 2026

«Ενεργοποιήσαμε μια διακοπή στον ενισχυτή που ακύρωσε την απογείωσή μας, καθώς αρχίζαμε να ανάβουμε τους κινητήρες Raptor», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, μιλώντας στη ζωντανή μετάδοση της εταιρείας μετά την ακύρωση της εκτόξευσης.

NEWS: SpaceX aborted Starship's Flight 13 at the last second when four engines didn't start



The launch was stopped automatically less than a second before liftoff.



Four of the Super Heavy booster's 33 Raptor engines did not ignite during startup and the flight computer called… https://t.co/gJZ88xvz1G pic.twitter.com/VDshP93aE9 — Muskonomy (@muskonomy) July 17, 2026

Ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, τόνισε σε μία ανάρτησή του στο Χ πως «μερικοί από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν, προκαλώντας αυτόματη διακοπή της εκτόξευσης», ενώ πρόσθεσε «για να είμαστε σίγουροι για μια επιτυχημένη πτήση, θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν 2 κινητήρες Raptor». Τέλος, σημείωσε πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει νέα προσπάθεια εκτόξευσης.

Παράλληλα, οι μετοχές της SpaceX, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον περασμένο μήνα, καταποντίστηκανκατά 3% στις συναλλαγές με την μετοχή να κλείνει στα 131,11 δολάρια, κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) των 135 δολαρίων, για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.