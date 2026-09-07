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Με το φθινόπωρο να κάνει σιγά-σιγά την εμφάνισή του, αλλάζουμε διάθεση, γκαρνταρόμπα και γιατί όχι χρώμα στα μαλλιά μας. Και φέτος οι τάσεις δεν μας ζητούν απαραίτητα μια δραματική αλλαγή.

Αντίθετα, οι εξειδικευμένοι στην βαφή κομμωτές φαίνεται να προτιμούν πιο πλούσιες, ζεστές και πολυδιάστατες αποχρώσεις, που δίνουν λάμψη και βάθος χωρίς να απαιτούν συνεχείς επισκέψεις στο κομμωτήριο. Το ζητούμενο είναι το χρώμα να δείχνει φυσικό και «ζωντανό».

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1. «Ρομαντικό» balayage

Το κλασικό balayage γίνεται φέτος πιο απαλό και διακριτικό. Αντί για έντονες, πολύ φωτεινές ανταύγειες, δημιουργούνται τόνοι που βρίσκονται κοντά στο φυσικό χρώμα των μαλλιών, ώστε η μετάβαση να είναι σχεδόν ανεπαίσθητη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μαλλί με διακριτική διάσταση και λάμψη, χωρίς έντονες γραμμές στη ρίζα και χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε κάνει μεγάλη αλλαγή.

Το Real Simple το αποκαλεί «Poetic Romantic Balayage» και το περιγράφει ως μια πιο χαμηλών τόνων εκδοχή του balayage, ενώ η τάση για πιο εύκολη συντήρηση εμφανίζεται και στις φετινές προτάσεις της marieclaire.com.

2. Σοκολατί καστανό-ξανθό

Το σοκολατί καστανό-ξανθό συνδυάζει μια βαθιά καστανή βάση με πιο απαλές σοκολατί ανταύγειες. Δεν είναι ούτε απόλυτα σκούρο ούτε ανοιχτό καστανό βρίσκεται κάπου στη μέση και αποκτά ενδιαφέρον χάρη στις διαφορετικές αποχρώσεις.

Είναι από τις τάσεις που ταιριάζουν ιδιαίτερα σε όσες θέλουμε να σκουρύνουμε λίγο τα μαλλιά μας μετά το καλοκαίρι, χωρίς όμως να καταλήξουμε σε ένα επίπεδο, μονότονο καστανό.

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Η Allure μάλιστα σημειώνει ότι το φθινόπωρο του 2026 δεν σημαίνει απλώς «πάμε πιο σκούρα», αλλά πάμε σε πιο πλούσια και λαμπερά καστανά, με αποχρώσεις που αντανακλούν το φως.

3. «Καραμελένιες κεχριμπαρένιες» ανταύγειες

Οι καραμελένιες και κεχριμπαρένιες ανταύγειες, συνδυάζουν χρυσούς και διακριτικά χάλκινους τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ζεστό και φωτεινό, χωρίς να γίνεται υπερβολικά ξανθό.

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Το Real Simple, προτείνει μεγαλύτερες χρυσές ανταύγειες κυρίως στο μπροστινό μέρος, ιδιαίτερα σε καστανές βάσεις και σε μαλλιά με όγκο ή layers.

4. Αέρινο balayage – Για τις ξανθές

Για τις ξανθές, το «αέρινο balayage» φέρνει πολύ φωτεινές, σχεδόν λευκές ανταύγειες πάνω σε μια ξανθιά βάση.

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Το ζητούμενο δεν είναι ένα πλατινέ, ενιαίο χρώμα, αλλά ένα πιο «αιθέριο» αποτέλεσμα, με τις ανοιχτές τούφες να ενσωματώνονται απαλά μεταξύ τους.

Έχει μάλιστα ένα ακόμη πλεονέκτημα: οι πιο διάχυτες ανταύγειες μπορούν να βοηθήσουν στη σταδιακή ανάμειξη των γκρίζων, αντί να χρειάζεται να καλύπτονται πλήρως. Η τάση του «gray blending» εμφανίζεται έντονα και στις φετινές προτάσεις της marieclaire.com.

5. Ζεστό χάλκινο και «χρυσαφένιο κεράσι»

Για όσες θέλουμε κάτι πιο έντονο, τα χάλκινα και κοκκινωπά επιστρέφουν δυναμικά.

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Στις τάσεις του φθινοπώρου βλέπουμε από ζεστό χάλκινο και καστανό-κόκκινο μέχρι το λεγόμενο «χρυσαφένιο κεράσι», έναν συνδυασμό χρυσαφένιων τόνων με βαθύτερες κόκκινες ανταύγειες. Το InStyle αναφέρει επίσης χάλκινες αποχρώσεις όπως το «hot honey», το «charred chestnut», το «carrot cake» και το «golden cherry» ανάμεσα στα χρώματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν αυτή τη σεζόν.

Και κάτι σημαντικό πριν κλείσουμε ραντεβού

Όσο όμορφη κι αν είναι μια νέα απόχρωση, καλό είναι να μην ξεχνάμε την κατάσταση των μαλλιών μας. Το συχνό ντεκαπάζ και οι έντονες χημικές επεξεργασίες μπορούν να επηρεάσουν τη δομή της τρίχας.

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Έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στο PubMed έχουν δείξει ότι το ντεκαπάζ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην επιδερμίδα και στον φλοιό της τρίχας, ενώ η ένταση της βλάβης αυξάνεται όσο αυξάνεται η ένταση της διαδικασίας.

Γι’ αυτό, πριν αποφασίσουμε να περάσουμε από ένα πολύ σκούρο χρώμα σε πλατινέ ξανθό ή να κάνουμε αλλεπάλληλες αποχρωματίσεις, αξίζει να συζητήσουμε με τον κομμωτή μας ποια τεχνική ταιριάζει πραγματικά στην κατάσταση των μαλλιών μας.

Με πληροφορίες από Real Simple,marieclaire.com, Allure,InStyle