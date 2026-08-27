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Η ίδια τόνισε ότι η πρωτοβουλία της στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της δωρεάς φυσικών μαλλιών για τη δημιουργία περουκών.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η δήμαρχος επιδιώκει να αναδείξει πώς μια απλή προσφορά μπορεί να προσφέρει αξιοπρέπεια και δύναμη σε ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Λαουντού υπογράμμισε ότι τα δημόσια πρόσωπα οφείλουν να χρησιμοποιούν τη θέση τους για να προωθούν πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς προς τους συνανθρώπους τους.

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Μια ξεχωριστή πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πραγματοποίησε η δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, δωρίζοντας τα μαλλιά της στον Σύλλογο «’Άλμα Ζωής», θέλοντας με τον τρόπο αυτό να στείλει ένα μήνυμα στήριξης προς τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Η ίδια γνωστοποίησε την πρωτοβουλία της μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της δεν ήταν η προσωπική προβολή, αλλά η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων γύρω από τη σημασία της δωρεάς μαλλιών και γενικότερα της προσφοράς.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Λαουντού υπογράμμισε ότι τα δημόσια πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τέτοιες κινήσεις, να μεταφέρουν ένα μήνυμα σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. «Δεν αρκεί να είσαι εσύ ευαισθητοποιημένος. Εάν μπορείς, μέσα από την κίνησή σου, να ευαισθητοποιήσεις τους υπόλοιπους, αυτό είναι το μεγάλο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυσκολία εξεύρεσης φυσικών μαλλιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία περουκών, καθώς, όπως σημείωσε, όλο και περισσότερα κορίτσια βάφουν τα μαλλιά τους από μικρότερες ηλικίες. Για τον λόγο αυτό, η δωρεά φυσικών μαλλιών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Η δήμαρχος Λειψών στάθηκε ιδιαίτερα και στη φράση που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή της, ότι «ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον». Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για έναν άνθρωπο τα μαλλιά μπορεί να είναι κάτι που απλώς μεγαλώνει και κόβεται, για μια γυναίκα όμως που δοκιμάζεται από τον καρκίνο μπορεί να σημαίνουν πολλά περισσότερα.

«Τα μαλλιά μας είναι απλά κάτι που περισσεύει από εμάς και είναι τόσο πολύτιμο για έναν άλλον άνθρωπο. Του προσφέρει αξιοπρέπεια. Έχω γνωρίσει κοπέλες που ντρέπονται. Εσύ δίνεις λίγα από τα μαλλιά σου και χαρίζεις αξιοπρέπεια σε μια κοπέλα που ντρέπεται για αυτό που της συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό» ανέφερε. Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε και για τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο, χαρακτηρίζοντάς τες «ηρωίδες» και ανθρώπους με μεγάλη δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι γυναίκες ήρωες, είναι γυναίκες πολύ δυνατές, πολύ δυναμικές. Πασχίζουν πραγματικά με ένα τέρας και στέκονται απέναντι στον καρκίνο και παλεύουν ως την τελευταία στιγμή» τόνισε η κ. Λαουντού, προσθέτοντας ότι τόσο ως άνθρωπος όσο και από τη θεσμική θέση που κατέχει θα βρίσκεται στο πλευρό τους όποτε μπορεί να προσφέρει βοήθεια.

«Η δωρεά μαλλιών είναι μια από αυτές τις πράξεις. Μια απλή κίνηση από εμάς μπορεί να γίνει δύναμη, χαμόγελο, αξιοπρέπεια και ανάσα αισιοδοξίας για έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη» ανέφερε.

Η κ. Λαουντού εξήγησε ακόμη ότι επέλεξε να δωρίσει τα μαλλιά της στο «’Άλμα Ζωής» όχι επειδή θεωρεί την ίδια την πράξη κάτι σπουδαίο, αλλά επειδή θεωρεί σημαντική την ιδέα που βρίσκεται πίσω από αυτήν: ότι ακόμη και κάτι μικρό για εμάς μπορεί να αποκτήσει τεράστια αξία για κάποιον συνάνθρωπό μας. «Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να δώσουμε. Χρειάζεται μόνο να θέλουμε» κατέληξε.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)