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Η απόφαση ελήφθη μετά από προσωπικό ατύχημα του δημάρχου, ο οποίος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό ποδήλατο κατά την έξοδό του από το δημαρχείο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο δήμαρχος επικαλείται λόγους δημόσιας ασφάλειας για τους κατοίκους και τους τουρίστες, καθώς ο ιταλικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν διαχωρίζει τα ηλεκτρικά από τα συμβατικά ποδήλατα.

Πολίτες και ακτιβιστές αντιδρούν έντονα στην απόφαση, κατηγορώντας τον δήμαρχο ότι μετατρέπει μια προσωπική εμπειρία σε συλλογικό περιορισμό και διοργανώνουν πορεία διαμαρτυρίας.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το μέτρο πλήττει μια φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση και δημιουργεί προβλήματα σε διανομείς και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ποδήλατα.

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Ο δήμαρχος του Κόμο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης επειδή παρασύρθηκε και χτυπήθηκε ο ίδιος από ηλεκτρικό ποδήλατο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον φετινό Σεπτέμβριο και οι ποδηλάτες υποχρεώνονται να διασχίζουν το ιστορικό κεντρό πεζοί.

Η απαγόρευση που επιβάλλει ο Αλεσάντρο Ραπινέζε τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, αφορά περίπου 30 δρόμους και υποχρεώνει τους ποδηλάτες —είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρικά είτε συμβατικά ποδήλατα— να αποβιβάζονται και να διασχίζουν τις περιοχές αυτές πεζοί.

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Bürgermeister von Como verbietet Fahrräder im Stadtzentrum https://t.co/A9rzIAUEg2 pic.twitter.com/qrIasIgMAQ — Kleine Zeitung (@kleinezeitung) August 20, 2026

Η απόφαση του Αλεσάντρο Ραπινέζε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ομάδες κατοίκων και πολιτικούς από διαφορετικούς χώρους να κατηγορούν τον δήμαρχο ότι προχωρά σε μια προσωπική αντιπαράθεση με αφορμή το περιστατικό που έζησε.

Οι αντιδράσεις

Ακτιβιστές έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών ζητώντας την ανάκληση της απόφασης, ενώ ποδηλάτες θα διαμαρτυρηθούν, συμμετέχοντας σε πορεία ποδηλάτων στα μέσα του επόμενου μήνα.

Υπερασπιζόμενος την απόφασή του, ο δήμαρχος εξήγησε: «Με κατηγορούν ότι πήρα αυτό το μέτρο επειδή με χτύπησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι επηρεάζονται από τις εμπειρίες τους και εγώ ξέρω πλέον τι σημαίνει να σε χτυπά ένα από αυτά τα “θηρία”».

Το ατύχημα συνέβη τον Ιούνιο, την ώρα που ο Ραπινέζε έβγαινε από το δημαρχείο, αμέσως μετά από συνεδρίαση της δημοτικής αρχής με θέμα τους περιορισμούς στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι η απαγόρευση είναι αναγκαία για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ειδικά σε μια περιοχή που δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό τουριστών λόγω της δημοφιλούς λίμνης Κόμο. Το μέτρο ισχύει για όλα τα ποδήλατα, καθώς ο ιταλικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν διαχωρίζει τα ηλεκτρικά από τα παραδοσιακά. Τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια είχαν ήδη απαγορευτεί στο κέντρο του Κόμο από το 2022.

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Οι επικριτές της απόφασης υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους δρόμους που επηρεάζονται είναι από τους πιο μεγάλους της πόλης και αποτελούν μια ασφαλή και ομαλή διαδρομή προς τη λίμνη. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση πλήττει μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον μορφή μετακίνησης, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν διανομείς και καταστηματάρχες που βασίζονται στις υπηρεσίες παράδοσης με ποδήλατα.

Ορισμένοι κάτοικοι ζητούν από τον δήμαρχο να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης και της απρόσεκτης συμπεριφοράς, αντί να επιβάλει περιορισμούς σε όλους τους ποδηλάτες

Ο Βιντσέντζο Φαλάνγκα, πρόεδρος της τοπικής συλλογικότητας «Nova Como» που διοργανώνει τη διαμαρτυρία των ποδηλάτων, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή του Ραπινέζε ότι «μετατρέπει τα ατομικά προβλήματα σε συλλογικά».

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Ο Ραπινέζε πάντως αρνείται να υποχωρήσει: «Σε άλλες πόλεις, ένα παιδί καταλήγει στο νοσοκομείο και τότε οι πολιτικοί παίρνουν μέτρα. Εδώ εγώ δεν κατέληξα καν στο νοσοκομείο. Με χτύπησε ένα ποδήλατο, συγκέντρωσα πληροφορίες και από αυτό προέκυψε το μέτρο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Guardian

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