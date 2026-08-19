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Με κόρνες πλοίων και πορτοκαλί καπνογόνα αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου οι κάτοικοι των Φούρνων Κορσεών τον δήμαρχο του νησιού, Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 15 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών.

Ο Δημήτρης Καρύδης έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

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Η σορός του δημάρχου μεταφέρθηκε στους Φούρνους με το πλοίο «Μεγαλόχαρη». Κατά την άφιξή του στο νησί, μικρότερα φουσκωτά σκάφη και καΐκια συνόδευσαν το πλοίο, ενώ οι επιβαίνοντες άναψαν πορτοκαλί καπνογόνα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα. Την ίδια στιγμή, οι κόρνες των πλοίων ηχούσαν δυνατά, σηματοδοτώντας το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο.

Εκατοντάδες κάτοικοι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να υποδεχθούν τη σορό και να συνοδεύσουν το φέρετρο μέχρι την εκκλησία.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου, ο οποίος προεξήρχε της τελετής.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Μετά την είδηση του θανάτου του, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων της Σάμου, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

Πηγή: Samos24