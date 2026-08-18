Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, έθεσε προς πώληση το πολυτελές superyacht WHISPER μήκους 95,2 μέτρων έναντι 149 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία Christie Yachts ανέλαβε τη διαδικασία πώλησης του σκάφους, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Monaco Yacht Show του 2026.

Το σκάφος ναυπηγήθηκε το 2014 στα ναυπηγεία Lürssen και διαθέτει έξι καταστρώματα με πλήρη εξοπλισμό αναψυχής, φιλοξενώντας έως δώδεκα επισκέπτες.

Η εβδομαδιαία ναύλωση της θαλαμηγού ανέρχεται στο ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα επιπλέον λειτουργικά έξοδα.

Ο Έρικ Σμιντ απέκτησε το σκάφος το 2023, μετονομάζοντάς το από KISMET σε WHISPER, ενώ η τρέχουσα παρουσία του στο Ιόνιο σηματοδοτεί την αναζήτηση νέου ιδιοκτήτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ απολαμβάνει τις διακοπές του στο Ιόνιο πάνω σε ένα επιβλητικό superyacht μήκους 95,2 μέτρων. Η θαλαμηγός WHISPER έχει βγει προς πώληση, με την τιμή της να αγγίζει τα 149 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της περιουσίας του Έρικ Σμιντ που υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Το superyacht του πρώην CEO της Google στο Ιόνιο

Μετά από τρία χρόνια στην κατοχή του δισεκατομμυριούχου, το super yacht αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Η Christie Yachts ανακοίνωσε στις 13 Αυγούστου 2026 ότι ανέλαβε την πώληση της WHISPER, με την τιμή να έχει καθοριστεί στα 149 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Η ιστορία της ξεκινά το 2014 στα περίφημα γερμανικά ναυπηγεία Lürssen. Η θαλαμηγός των 95,2 μέτρων δεν ονομαζόταν τότε WHISPER αλλά KISMET και είχε κατασκευαστεί για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Σαχίντ «Σαντ» Καν, ιδιοκτήτη των Jacksonville Jaguars, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Το 2023 πέρασε στα χέρια του Έρικ Σμιντ, ο οποίος αποφάσισε να το μετονομάσει σε WHISPER, δηλαδή «Ψίθυρος». Ένας μάλλον ειρωνικός τίτλος για ένα σκάφος που ξεπερνά σε μήκος τα 95 μέτρα και ανήκει στην κατηγορία των μεγαλύτερων ιδιωτικών θαλαμηγών παγκοσμίως.

Η WHISPER δεν αποτελεί απλώς ένα πολυτελές σκάφος, αλλά ένα πλήρες ιδιωτικό καταφύγιο στη θάλασσα. Η εξωτερική σχεδίαση φέρει την υπογραφή του Espen Øino, ενώ τους εσωτερικούς χώρους σχεδίασε το στούντιο Reymond Langton Design.

Διαθέτει έξι καταστρώματα, πισίνα, spa, γυμναστήριο, κινηματογράφο, καθώς και μεγάλους χώρους για δείπνα και ιδιωτικές εκδηλώσεις. Μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 12 επισκέπτες, με την άνεσή τους να φροντίζει πλήρωμα περίπου 28 ατόμων. Στα καταστρώματά της έχουν βρεθεί και διάσημοι προσκεκλημένοι. Το καλοκαίρι του 2025, για παράδειγμα, ο θρύλος του NBA Magic Johnson δημοσίευσε στιγμές από τις διακοπές του στη Μεσόγειο πάνω στη συγκεκριμένη θαλαμηγό.

Η εβδομαδιαία ναύλωσή της ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον έξοδα, όπως καύσιμα και λιμενικά τέλη.

Το προφίλ του Έρικ Σμιντ

Ο Έρικ Σμιντ υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην παγκόσμια εξάπλωση της Google.

Advertisement

Ανέλαβε τη θέση του CEO το 2001, όταν η εταιρεία βρισκόταν στα πρώτα στάδια της εκρηκτικής ανάπτυξής της, και παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2011. Στη συνέχεια διετέλεσε εκτελεστικός πρόεδρος της Google και της Alphabet. Οι δραστηριότητές του Σμιντ επικεντρώνονται σε επενδύσεις και πρωτοβουλίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία, την επιστημονική έρευνα και τους ωκεανούς.

Το σκάφος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσίες στην αγορά μεταχειρισμένων superyachts και αναμένεται να παρουσιαστεί στο Monaco Yacht Show 2026.

Έτσι, η θαλαμηγός που αυτή την περίοδο πλέει στο Ιόνιο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή: από σύμβολο της περιουσίας του Έρικ Σμιντ, σε πιθανό απόκτημα ενός νέου δισεκατομμυριούχου.

Advertisement

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το superyacht εδώ

Δείτε φωτογραφίες της θαλαμηγού WHISPER από τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο:

Advertisement