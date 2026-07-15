Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εκδοτικοί οίκοι Hachette Book Group, Cengage Learning και Elsevier κατέθεσαν αγωγή κατά της Google για παράνομη χρήση βιβλίων και επιστημονικών κειμένων.

Η αγωγή καταγγέλλει ότι το Gemini παράγει περιεχόμενο που μιμείται το ύφος των συγγραφέων και λειτουργεί ως ανταγωνιστικό υποκατάστατο των πρωτότυπων βιβλίων.

Οι εκδότες ζήτησαν την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων και την καταβολή αποζημίωσης για την παραβίαση των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

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Τρεις εκδοτικοί οίκοι, η Hachette Book Group, η Cengage Learning και η Elsevier κατέθεσαν αγωγή κατά της Google την Τρίτη, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά κείμενα χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσει το Gemini και στη συνέχεια παρήγαγε περιεχόμενο που πλήττει το έργο των πρωτότυπων δημιουργών.

Η Google χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία χωρίς τη γνώση των δημιουργών της

Σύμφωνα με την αγωγή, η Google δεν χρησιμοποίησε απλώς υλικό που κυκλοφορούσε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία αξιοποίησε έργα που είχαν δοθεί για συγκεκριμένες και περιορισμένες χρήσεις σε υπηρεσίες όπως το Google Books, το Google Play Books και το Google Scholar. Με άλλα λόγια, βιβλία που είχαν παραχωρηθεί ώστε να γίνονται αναζητήσιμα, να εμφανίζονται σε μικρά αποσπάσματα ή να πωλούνται ως ebooks, φέρονται να μετατράπηκαν σε υλικό εκπαίδευσης για εμπορικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

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Το πιο σημαντικό σημείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο η καταγγελλόμενη αντιγραφή, αλλά το τι μπορεί να παράγει μετά το ίδιο το Gemini. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Google μπορεί να φτιάξει κείμενα που λειτουργούν ως υποκατάστατα των βιβλίων πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκε: περιλήψεις, παραλλαγές, εκπαιδευτικό υλικό, ακόμη και ολόκληρες αφηγήσεις που μιμούνται στοιχεία ύφους και δημιουργικές επιλογές συγκεκριμένων συγγραφέων.

«Το Gemini προσαρμόζει ακόμη και τα αποτελέσματά του ώστε να μιμείται τα εκφραστικά στοιχεία και τις δημιουργικές επιλογές συγκεκριμένων συγγραφέων», επισημαίνεται στην αγωγή.

Publishers sue Google over alleged use of books to train AI models

➡️ https://t.co/Rp1AJ6d5Uv pic.twitter.com/Phn5nJQURh — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 15, 2026

Στα έργα που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια περιλαμβάνονται βιβλία όπως το The Fifth Season της N.K. Jemisin και το Who Could That Be at This Hour? του Lemony Snicket. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι το Gemini δεν «μαθαίνει» γενικά από τη γλώσσα, αλλά από συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένους συγγραφείς και συγκεκριμένες εκδοτικές επενδύσεις, τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να ανταγωνιστεί.

Οι ενάγοντες ζήτησαν την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων και ένα απροσδιόριστο ποσό ως αποζημίωση. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά αγωγών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που στρέφονται κατά εταιρειών ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Μάιο, αρκετοί εκδοτικοί οίκοι –μεταξύ των οποίων οι Hachette, Cengage, Elsevier και ο συγγραφέας Scott Turow– προσέφυγαν δικαστικά κατά της Meta στη Νέα Υόρκη με παρόμοιες κατηγορίες.

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Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο, Αμερικανός δικαστής ενέκρινε συμβιβασμό ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων μεταξύ της Anthropic και ομάδας συγγραφέων, οι οποίοι κατηγορούσαν την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ότι αντέγραψε παράνομα τα έργα τους για να εκπαιδεύσει το μοντέλο Claude.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια μερική νίκη για την Anthropic, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι η χρήση των βιβλίων για την εκπαίδευση του Claude ήταν επαρκώς «μετασχηματιστική» ώστε να εμπίπτει στην κατηγορία της «εύλογης χρήσης» βάσει του αμερικανικού δικαίου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η χρήση άλλων, πειρατικών υλικών δεν καλύπτεται από αυτό το καθεστώς.

Ανάλογη μερική νίκη είχε σημειώσει πέρυσι και η Meta, όταν ομοσπονδιακός δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο αποφάνθηκε ότι η χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα συνιστούσε «εύλογη χρήση». Η συγκεκριμένη αγωγή είχε κατατεθεί, μεταξύ άλλων, από την κωμικό Sarah Silverman και τον συγγραφέα Ta-Nehisi Coates.

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