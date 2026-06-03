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Μετοχές αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάμεσά τους και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επένδυση στην Berkshire Hathaway σχεδιάζει η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, για να «χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη».

«Η εταιρεία αντιμετωπίζει ισχυρή ζήτηση για τις λύσεις και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της από επιχειρήσεις και καταναλωτές, σε επίπεδα που υπερβαίνουν την διαθέσιμη προσφορά της εταιρείας», δήλωσε η Alphabet.

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Η Google αυξάνει σημαντικά τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη καθώς αγωνίζεται να συμβαδίσει με τους ανταγωνιστές της στην τεχνολογία. Η εταιρεία τον Απρίλιο αναθεώρησε την πρόβλεψη κεφαλαιουχικών δαπανών της φέτος σε μεταξύ 180 και 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την προηγούμενη εκτίμησή της για 175 έως 185 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκείνη την εποχή, όταν ρωτήθηκε τι κρατά τα στελέχη της Google ξύπνια τη νύχτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Sundar Pichai απάντησε «υπολογιστική ικανότητα».

«Είτε πρόκειται για περιορισμούς στην ενέργεια, τη γη, είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού, πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτήν την εξαιρετική ζήτηση για αυτή τη στιγμή;» υποστήριξε.

Η Alphabet, η Microsoft, η Meta και η Amazon αναμένεται να επενδύσουν συνολικά περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για το σκοπό αυτό, με τους αναλυτές της Wall Street να εκτιμούν ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2027.

Οι αγορές χρέους ήταν επίσης κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet πραγματοποίησε παγκόσμια έκδοση ομολόγων άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο, απευθυνόμενη στην ευρωπαϊκή αγορά για να συγκεντρώσει περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε λίρες και ελβετικά φράγκα. Αυτό ακολούθησε μια πώληση ομολόγων 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο.

Η μετοχή της Alphabet έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας όλους τους ανταγωνιστές, καθώς οι επενδυτές χειροκροτούν τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αποδόσεις που βλέπει η Google μέσω των αναβαθμίσεων Gemini.

Εκτός από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από την Berkshire, η Alphabet σχεδιάζει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσφορές με εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε «μετοχές καταθέσεων που αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές». Τα υπόλοιπα 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα προέλθουν από ένα πρόγραμμα προσφοράς μετοχών στην αγορά για μετοχές Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Γ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Morgan Stanley ενεργούν ως διαχειριστές για τις προσφορές που έχουν ανατεθεί.

Η Berkshire αυξάνει συνεχώς το μερίδιο της στην Alphabet από τα τε΄λη του 2025 καθώς το μερίδιο της επενδυτικής εταιρείας στον τεχνολογικό γίγαντα αξίζει πλέον περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, μία από τις κορυφαίες επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας μετά την Apple.